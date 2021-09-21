Además de congelar las cuentas de la Conade, el SAT fincó un crédito fiscal por 93 millones de pesos. El 15 de septiembre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) congeló las cuentas bancaria...

Además de congelar las cuentas de la Conade, el SAT fincó un crédito fiscal por 93 millones de pesos. El 15 de septiembre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) congeló las cuentas bancarias de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). El acto se deriva de un auditoría que el fisco realizó en 2018, cuando la Conade estaba bajo el mando de Alfredo Castillo. Como señala Excélsior, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a Castillo a inicios de 2021 por un periodo de 10 años. A través de un acto de verificación a la evolución patrimonial, se determinó que Castillo mintió en sus declaraciones de situación patrimonial entre 2014 y 2016. Sin embargo, no toda la responsabilidad recae sobre Castillo. En 2021, cuando la Conade ya era administrada por Ana Gbariela Guevara, el SAT requirió más información en abril y mayo, que la Comisión nunca atendió. Debido a esto, el fisco embargó las cuentas de la Conade y fincó un crédito fiscal por 93 millones de pesos. Para liberar las cuentas, la Comisión promoverá un juicio de amparo. Sin embargo, como señala Proceso, también se generará una multa. Como las leyes prohíben que esta multa se pague con recursos públicos, los funcionarios que incumplieron serán los responsables de pagarlas.

Desvíos de la Conade

En 2019 la SFP realizó siete auditorías a la Conade. El resultado reveló que existen irregularidades por 50.8 millones de pesos en la asignación y comprobación de un fideicomiso, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar). Se encontraron las siguientes irregularidades:

21 entrenadores de alto rendimiento no cumplen con el perfil designado para su cargo, esto deja un daño de 300 mil pesos.

4 entrenadores y 7 prestadores de servicios hicieron uso de instalaciones exclusivas para deportistas, dejando un daño de 133 mil pesos; sin embargo, la Conade reconoció este hecho y regresó el 90% del monto.

Se encontraron facturas falsas de gastos de viaje al extranjero por motivo de competencias internacionales, el gasto fue de 31 millones de pesos.

En la actividad de federaciones responsables de organizar gastos, se manipularon las cifras de desembolso hasta por 14 millones de pesos.

Con información de Proceso y Excélsior https://www.proceso.com.mx/deportes/2021/9/20/el-sat-congela-cuentas-bancarias-de-la-conade-272311.html https://www.excelsior.com.mx/nacional/sat-congela-cuentas-bancarias-de-la-conade/1472619

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.