Por ahora, las herencias solamente deben declararse; sin embargo, esto podría cambiar con la reforma fiscal. La fracción XXIII del artículo 93 de la Ley del ISR establece que no se pagará este impu...

Por ahora, las herencias solamente deben declararse; sin embargo, esto podría cambiar con la reforma fiscal. La fracción XXIII del artículo 93 de la Ley del ISR establece que no se pagará este impuesto por los ingresos que se reciban por herencia o legado. Sin embargo, esto no significa que las herencias no deben notificarse al Servicio de Administración Tributaria (SAT). El tercer párrafo del artículo 150 de la Ley dice que quienes hayan recibido herencias que superen los 500 mil pesos deberán declararlos, aunque no se tengan que pagar:

En la declaración a que se refiere el primer párrafo de este artículo, los contribuyentes que en el ejercicio que se declara hayan obtenido ingresos totales, incluyendo aquéllos por los que no se esté obligado al pago de este impuesto y por los que se pagó el impuesto definitivo, superiores a $500,000.00 deberán declarar la totalidad de sus ingresos, incluidos aquéllos por los que no se esté obligado al pago de este impuesto en los términos de las fracciones XVII, XIX, inciso a) y XXII del artículo 93 de esta Ley y por los que se haya pagado impuesto definitivo en los términos del artículo 138 de la misma.

Si no se declaran estos ingresos, el SAT puede cobrar el ISR o el contribuyente podría estar en un caso de discrepancia fiscal. Esto sucederá cuando el monto de las erogaciones del contribuyente en un año sea superior a sus ingresos declarados. (Así lo establece el artículo 91, párrafos primero y séptimo, fracciones I y II, de la Ley del ISR.)

Esto podría cambiar en el futuro

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) propuso incrementar el impuesto a las herencias en los países miembro. La organización señala que la crisis generada por la pandemia de COVID-19, los países han tenido que incrementar el gasto público. Actualmente, 24 de los 36 países miembro cuentan con este impuesto. México es uno de los que no, aunque recientemente la medida ha sido propuesta por legisladores del partido Morena. Recientemente, la asociación Fundar llamó a los legisladores a considerar incluirlo en la reforma fiscal proyectada para 2022. La propuesta consiste en aplicar un impuesto progresivo a las herencias de más de 8 millones de pesos, lo que únicamente afectaría al 1% de la población con más riqueza en el país. El impuesto propuesto sería de 10 a 35%, de forma análoga a como se aplica el impuesto sobre la renta (ISR) a las personas físicas.

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