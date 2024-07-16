Analizar diversos aspectos y métricas financieras es crucial para evaluar la salud financiera de una empresa, ya que proporciona una visión integral de su estabilidad y viabilidad La salud financi...

Analizar diversos aspectos y métricas financieras es crucial para evaluar la salud financiera de una empresa, ya que proporciona una visión integral de su estabilidad y viabilidad La salud financiera de una empresa se refiere a su capacidad para generar ingresos suficientes, gestionar sus gastos y obligaciones de manera eficiente, y mantener una posición económica sólida a lo largo del tiempo. Evaluar la salud financiera de una empresa implica analizar diversos aspectos y métricas financieras que proporcionan una visión integral de su estabilidad y viabilidad a corto, mediano y largo plazo. De acuerdo con Laura Becerra Rodríguez, presidenta de la Comisión Técnica de Finanzas y Sistema Financiero del Colegio de Contadores Públicos de México, la salud financiera de una empresa tiene que ver con su comportamiento. Es decir, que genere ingresos, flujos de efectivo, que vaya al corriente con sus deudas y que genere utilidades. En entrevista con El Contribuyente, la especialista indicó que la escencia de las empresas con fines de lucro es generar utilidades, la permanencia en el mercado y el crecimiento. En este contexto, la contadora expuso, entre otros, los siguientes elementos clave para evaluar la salud financiera de una empresa:

Estados financieros

Para evaluar la salud financiera de una empresa y poder mejorar, algo que se puede hacer es comprar la información financiera que emana de la contabilidad, principalmente el balance general y el estado de resultados, de diferentes periodos. Por ejemplo, se puede comparar junio de 2024 con junio de 2023, para ver cómo evolucionó la empresa. A esta comparación se le llama información real con información real de diferentes periodos.

Presupuesto

La información también se debe comprar con lo que se presupuesta en la empresa. Todas las empresas hacen una presupuestación, y de acuerdo con el avance de la empresa se hace un comparativo. Lo anterior genera un indicativo de cómo va la empresa respecto de lo que se planeó, para poder evaluar el comportamiento de la empresa.

Indicadores financieros

Después de hacer los comparativos, se revisan varias razones o indicadores financieros, entre los que se encuentran los siguientes:

Liquidez : la capacidad de la empresa para generar flujos de efectivo positivos, de tal manera que cuente con los recursos suficientes para pagar sus pasivos.

: la capacidad de la empresa para generar flujos de efectivo positivos, de tal manera que cuente con los recursos suficientes para pagar sus pasivos. Endeudamiento o apalancamiento : son las deudas que tiene la empresa. Se debe tener un buen manejo de los créditos para tener salud financiera.

: son las deudas que tiene la empresa. Se debe tener un buen manejo de los créditos para tener salud financiera. Rentabilidad : es el margen de utilidad que se maneja. Se analiza lo que se invierte en activos, lo que se vende y el margen de utilidad, para saber si se están generando ganancias o no.

: es el margen de utilidad que se maneja. Se analiza lo que se invierte en activos, lo que se vende y el margen de utilidad, para saber si se están generando ganancias o no. Capital de trabajo: es con lo que cuenta la empresa para estar trabajando. Tener el capital de trabajo en positivo, es una buena señal para la salud financiera. Se debe cuidar mucho porque se necesita para que la empresa pueda seguir operando.

“Haciendo una analogía, la salud financiera es como la salud de una persona, a veces se necesitan análisis clínicos para poder determinar el tratamiento necesario”, expuso la especialista. Por eso, recomendó analizar y cuidar los elementos financieros mencionados, para que la empresa pueda tener una buena salud financiera.