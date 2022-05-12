El fisco informó que pagó 193,706 millones de pesos de devoluciones tributarias en el primer trimestre del año El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó su Informe Tribu...

El fisco informó que pagó 193,706 millones de pesos de devoluciones tributarias en el primer trimestre del año El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó su Informe Tributario y de Gestión del primer trimestre 2022. En el documento, la autoridad fiscal afirmó que durante la administración actual ha atendido un mayor número de trámites de devoluciones. Además, aseguró que redujo significativamente el tiempo de devolución, a través de procesos más ágiles y eficientes.

Trámites de devoluciones

Al primer trimestre de 2022, el SAT indicó que pagó 193,706 millones de pesos (mdp) de devoluciones tributarias, 111,128 mdp más que en 2018, equivalentes a un incremento real de 95.4%. En comparación al mismo periodo de 2021, el crecimiento fue de 56,014 mdp. Esto es 31.1% real.

Recaudación de IVA

El incremento en las devoluciones ha incidido directamente en la recaudación neta del IVA. En enero-marzo de 2022, las resoluciones a solicitudes pagadas se incrementaron en 61,280 trámites respecto del mismo periodo de 2018. Esto es un crecimiento de 37.1%. Sin considerar las devoluciones automáticas, durante el primer trimestre de 2022, el tiempo promedio de resolución positiva de devoluciones disminuyó 1.3 días, al pasar de 17.9 a 16.6 días.

Trámites y servicios de manera remota

Con el objetivo de acercar a los contribuyentes las facilidades para realizar trámites y servicios de manera remota, el SAT promovió el uso de servicios electrónicos y herramientas digitales, como las siguientes:

SAT ID.

SAT Móvil.

Mis cuentas.

Oficina Virtual.

Fila Virtual.

Centro de Atención Remota para el Contribuyente (CAREC).

La nueva versión del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

Puedes ver el Informe Tributario y de Gestión del primer trimestre 2022 que publicó el SAT aquí / Fecha de publicación: mayo de 2022.

Reportan fallas en devoluciones de saldo a favor debido a prellenado del SAT](https://www.elcontribuyente.mx/2022/05/reportan-fallas-en-devoluciones-de-saldo-a-favor-debido-a-prellenado-del-sat/)[![](https://www.elcontribuyente.mx/wp-content/uploads/2021/10/La-solicitud-de-devolucion-mediante-aclaracion-interrumpe-la-prescripcion-del-saldo-a-favor-1201x676.jpg)

¿Cómo saber por qué el SAT rechazó una devolución?](https://www.elcontribuyente.mx/2022/05/como-saber-por-que-el-sat-rechazo-una-devolucion/)[![](https://www.elcontribuyente.mx/wp-content/uploads/2020/11/SAT-aprovechará-infraestructura-de-plataformas-a-su-favor-1.jpg)

¿Y el CFDI? Qué pasa si las plataformas como Spotify no dan factura](https://www.elcontribuyente.mx/2022/05/y-el-cfdi-que-pasa-si-las-plataformas-como-spotify-no-dan-factura/)