Una de sus principales funciones es verificar el cumplimiento de las medidas de salud, así como proporcionar apoyo y orientación al personal para el correcto entendimiento y aplicación de las norma...

Una de sus principales funciones es verificar el cumplimiento de las medidas de salud, así como proporcionar apoyo y orientación al personal para el correcto entendimiento y aplicación de las normas. Con la nueva normalidad, las empresas deberán hacer adecuaciones de procesos para cumplir con las normas de seguridad e higiene que establezca el gobierno federal, con el objetivo de cuidar a los trabajadores y proveedores. Ante ese contexto, han surgido nuevas plazas laborales designadas como COVID officer o supervisor de higiene. En plataformas de empleo como OCCMundial, Computrabajo y Linkedin se han publicado diversas vacantes encargadas de inspeccionar el seguimiento y cumplimiento de las medidas de higiene que pide el gobierno para poder regresar a las labores. El director de operaciones de OCC Mundial, Sergio Porrágas dijo que estas vacantes en realidad ya existían, y se les conocían como supervisor de higiene. “Nos ha llevado a movernos, todas las industrias, a que tengamos esa posición de supervisión de higiene, o llámese también COVID officer, para aprender todos los protocolos ahorita que nos reincorporemos a las empresas", comentó en entrevista para Factor Capital Humano. Algunos de los requisitos que destacan para poder convertirse en un COVID officer son:

Licenciatura terminada (titulado)

Experiencia en seguridad e higiene

Contar con conocimientos sobre la legislación COVID actual que requiere el gobierno

Contar con conocimientos de herramientas de mejora continua (TPM, LEAN, etc.)

Experiencia en administración de personal y/o recursos humanos.

¿Cuáles son sus funciones?

Las funciones que debe de cumplir son:

Verificar que los trabajadores ingresen en buen estado de salud, aseados, con el uniforme limpio y completo.

Proporcionar apoyo a la aplicación de normas oficiales mexicanas y reglas de seguridad.

Planeación de acciones necesarias para la correcta implementación de medidas sanitarias

Comunicar el estatus de salud con enfoque al plan de emergencia sanitaria (COVID), a todos los niveles de la organización.

Investigar y mantener actualizada a la empresa sobre los requerimientos COVID de gobierno para asegurar la operación de la planta sin contratiempos.

Experiencia en actividades de recursos humanos a nivel de supervisión en el cumplimiento de normas, políticas y procedimientos, ambiente laboral, reporte de incidencias de personal por departamento y contacto con empresa empleadora.

Las jornadas y horario laboral, salario y prestaciones y beneficios varían de acuerdo a la necesidades de la compañía. Algunas ofertas van entre 15 mil hasta los 20 mil pesos mensuales. Con información de las plataformas de empleo.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral), a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes).