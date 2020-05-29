Se extiende la suspensión temporal de emisión de pasaportes hasta nuevo aviso; cualquier página de internet que ofrezca ese trámite es un fraude, dijo la SRE. El servicio de emisión de pasaportes e...

Se extiende la suspensión temporal de emisión de pasaportes hasta nuevo aviso; cualquier página de internet que ofrezca ese trámite es un fraude, dijo la SRE. El servicio de emisión de pasaportes en todas las delegaciones metropolitanas y foráneas del país se suspende hasta nuevo aviso, debido a las disposiciones de salud que ha implementado el Gobierno Federal, anunció la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Anunció que la reapertura de este servicio se notificará de manera oportuna. La Secretaría también advirtió a los solicitantes de posibles fraudes en torno al trámite, por lo que reiteró que el tramite es gratuito. “No se deje engañar con páginas de internet fraudulentas o personas que ofrecen citas para la emisión de pasaportes.”, explicó. Además aseguró que el pago de derechos efectuado para el trámite de pasaporte contará con una vigencia de cinco años. Para mayor información puedes comunicarte vía mail: [email protected] Así como vía telefónica 800 801 07 73 https://twitter.com/SRE\_mx/status/1266442894912651264 TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/05/baja-recaudacion-causa-fallas-en-algoritmo-del-sat-y-manda-requerimientos-masivos/ Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

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