Debido a la pandemia de Covid-19, las entrevistas del programa vigilancia profunda del SAT ya no son presenciales

Debido a la pandemia de Covid-19, las entrevistas del programa vigilancia profunda del SAT ya no son presenciales

La vigilancia profunda es un programa de autocorrección voluntaria. Al principio, el contribuyente recibe una notificación sobre omisiones o inconsistencias fiscales. La notificación contiene una cita con lugar y fecha para que el contribuyente se reúna con las autoridades fiscales para aclarar estas inconsistencias.

En la reunión, el fisco le muestra el análisis del periodo en revisión; además, le explican el carácter de las omisiones. Después, le dan un plazo al contribuyente para presentar la documentación necesaria.

Debido a la pandemia, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tuvo que ponerse creativo y realizar las entrevistas de vigilancia profunda en línea.

SAT continuará vigilancia profunda con entrevistas en línea

En junio de este año, el SAT publicó el “Manual de acceso a Teams del contribuyente. Entrevista de vigilancia profunda en medios electrónicos”. Este documento es una guía para que el personal del SAT lleve a cabo entrevistas de vigilancia profunda a través de Microsoft Teams; es decir, entrevistas en línea. Aquí puedes revisar el manual que explica a fondo el procedimiento. En 2019, el fisco recaudó 39 mil millones de pesos a través de estas entrevistas. Esto representa un aumento importante frente a los 32 mil millones de pesos recuperados en 2018. Al parecer, las entrevistas de vigilancia profunda son una buena fuente de recaudación del SAT. En el primer semestre 2020, el SAT recaudó 15 mil millones de pesos por estos procedimientos. Actualmente, el promedio mensual es de dos mil millones de pesos. Con información de El Universal e IDC Online https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sat-fiscaliza-causantes-con-entrevistas-virtuales https://idconline.mx/fiscal-contable/2017/08/15/programa-sat-de-vigilancia-profunda

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