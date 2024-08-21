Los recargos por pago tardío de contribuciones pueden impactar las deducciones del ISR según el Código Fiscal de la Federación El Código Fiscal de la Federación (CFF), en su Artículo 21, establece que cuando los contribuyentes pagan una contribución fuera del plazo establecido, deberán pagar recargos por concepto de indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno. En este contexto, Fiscalia analizó si esta erogación es deducible para efectos del Impuesto sobre la Renta (ISR). De acuerdo con un texto publicado por Fiscalia, el Artículo 25 de la Ley del ISR establece las deducciones que los contribuyentes pueden realizar. Entre la lista de conceptos que ahí se incluyen, no se encuentra ninguno que expresamente se refiera a los recargos. No obstante lo anterior, el texto indica que el Artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) señala aquellas erogaciones que no son deducibles para efectos del ISR, y en su fracción I, segundo párrafo, indica que no son deducibles los accesorios de las contribuciones, a excepción de los recargos que se hubieren pagado efectivamente, inclusive mediante compensación. En su texto, Fiscalia explicó que para el caso de la actualización, si bien esta no se considera un accesorio de la contribución, no por eso puede concluirse que es deducible, pues el Artículo 17-A del CFF establece que 'las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. El monto de ésta, determinado en los pagos provisionales, definitivos y del ejercicio, no será deducible ni acreditable'. Como puede apreciarse, aunque la actualización no es un accesorio, su deducción está expresamente prohibida. Por lo anterior, Fiscalia indicó que los recargos pagados efectivamente son deducibles para efectos del ISR. Mientras que la actualización no lo es, por estar expresamente prohibida su deducción.