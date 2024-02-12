En la Ley Federal del Trabajo se establece que la autorización obtenida en el REPSE deberá renovarse cada 3 años Con la reforma al outsourcing, las empresas sólo pueden subcontratar servicios especializados, pero el proveedor tiene que contar con el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE). El requisito de contar con el REPSE inició su vigencia el 1 de septiembre de 2021, pero fue a partir del 27 de mayo de 2021 que las empresas comenzaron a tramitar sus registros en el padrón, según señala Fiscalia. Esto se debe a que fue cuando estuvo lista y funcional la plataforma para el registro en el REPSE.

El REPSE se debe renovar cada 3 años

En el artículo se indica que la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que la autorización obtenida en el REPSE deberá renovarse cada 3 años. Debido a que la posibilidad de registrarse en el padrón se dio a partir de mayo de 2021, las empresas autorizadas deberán prepararse el presente año, para que puedan renovar su autorización con la menor de las irregularidades.

El portal del REPSE no contempla un campo de renovación

Fiscalia señaló que, a la fecha, el portal de internet del REPSE no contempla un campo de renovación de forma explícita, a fin de otorgar mayor certidumbre a los contribuyentes del trámite que deberán realizar. Por lo anterior se desconoce si el trámite de renovación se hará como si fuera un nuevo registro, o si la autoridad encargada de administrar este padrón colocará una nueva opción de menú para realizar la renovación, de manera que sea un trámite más sencillo que el registro inicial de un patrón.