Si durante esta contingencia sanitaria te quedaste sin empleo y vives en la CDMX, puedes acceder al seguro de desempleo. Aquí te decimos cómo. Durante la emergencia sanitaria por Covid-19 se han pe...

Si durante esta contingencia sanitaria te quedaste sin empleo y vives en la CDMX, puedes acceder al seguro de desempleo. Aquí te decimos cómo. Durante la emergencia sanitaria por Covid-19 se han perdido 346 mil 878 empleos formales en toda la república mexicana. Esto de acuerdo a datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión. De esta cifra, 55 mil 591 son empleos perdidos en la Ciudad de México. El gobierno de la CDMX tiene un programa de seguro de desempleo que tiene como objetivo proporcionar un incentivo económico, y ayudar a la reinserción laboral de las personas, a través de capacitaciones y acceso a una bolsa de trabajo.

¿Qué es el seguro de desempleo de la CDMX?

El seguro de desempleo está dirigido a los capitalinos que se queden sin trabajo formal. Las personas elegibles tienen derecho a recibir hasta por tres meses un incentivo económico de 2 mil 568 pesos y además recibir capacitación mientras se encuentran en búsqueda de un empleo. https://twitter.com/TrabajoCDMX/status/1249699074988703745

Requisitos y documentos necesarios para solicitar el seguro de desempleo

Ser residente de la Ciudad de México

Tener 18 años hasta 67 años.

Haber perdido el empleo involuntariamente después del 1 de enero 2018.

Estar activo en la búsqueda de empleo en la bolsa de trabajo del Servicio Nacional del Empleo.

Contar con al menos 6 meses laborando en una empresa formal con domicilio en la CDMX.

Contar con una cuenta en Llave CDMX. Puedes realizar tu cuenta aquí.

Identificación oficial.

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

Documento que acredite el periodo laborado.

¿Cómo hago el trámite?

Entra a la página del seguro de desempleo con tu cuenta y contraseña de llave CDMX. Acepta los términos y condiciones. Después debes llenar los formularios con la información que te solicitan. Debes tener a la mano los documentos antes mencionados en formato pdf o escaneados. Asegúrate de que los documentos sean legibles. Debes adjuntar los documentos en donde te indica la página. Obtendrás tu folio de solicitud y en un periodo de entre 5 y 20 días recibirás un correo electrónico donde te indicarán si tu solicitud fue aprobada y las instrucciones para recoger el apoyo.

En el caso de no cumplir con los requisitos de acceso al programa, serás canalizado a los diversos programas que ofrece la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) para participar en talleres, pláticas, cursos o ferias de empleo para encontrar trabajo. Si tienes dudas, puedes comunicarte a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México al número 55 5038 0200 en las extensiones 1001 y 1005 o a través de whatsapp al 55 4606 6971. También puedes hacerlo en el correo electrónico [email protected] . Puedes revisar las reglas de operación del programa de desempleo de la CDMX 2020aquí / Publicación: 03 abril del 2020.

Suscríbete a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes), El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube