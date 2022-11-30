El atributo “ObjetoImp” de la nueva versión del CFDI se requiere para señalar si es una operación objeto o no de impuesto El 1 de enero de 2022 entró en vigor la versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura, pero su uso obligatorio iniciará el 1 de abril de 2023. Mientras tanto, los contribuyentes pueden seguir emitiendo el CFDI 3.3. Uno de los cambios más trascendentes en el CFDI 4.0 es la incorporación de un atributo denominado “ObjetoImp”, del nodo Concepto. Este nodo es el que se utiliza para detallar las características de los productos o servicios. De acuerdo con el especialista Roberto Colín, el atributo “ObjetoImp” se requiere para señalar si es una operación objeto o no de impuesto. Esto, en términos del Anexo 20 Guía de llenado de los Comprobantes Fiscales por Internet de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022. En un artículo publicado en el blog Soy Conta, el contador público indica que las claves del atributo mencionado, incluidas en el catálogo c_ObjetoImp, son las siguientes:

No objeto de impuesto

Sí objeto de impuesto

Sí objeto de impuesto y no obligado al desglose

Roberto Colín explicó que si el valor registrado en este campo es “02 Sí objeto de impuesto", se deben desglosar los impuestos a nivel de Concepto. En caso de que el valor registrado en este campo sea “01 No objeto de impuesto" o “03 Sí objeto del impuesto y no obligado al desglose", no se desglosan Impuestos a nivel Concepto. El especialista señaló que el uso de este atributo no se menciona de manera clara en el Anexo 20 Guía de llenado de los Comprobantes Fiscales por Internet. Pero considera que lo que debe señalarse es si es objeto del IVA o no, porque de otra forma no sería útil este dato. Además, indicó que sería conveniente que en las claves de llenado (01, 02 y 03) se haga referencia al impuesto a que se refiere, para evitar interpretaciones.