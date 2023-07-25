La autoridad logró la regularización de impuestos y corrección de diferencias a contribuyentes del sector El 19 de julio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, durante el periodo 2019-2023, logró recaudar 49,224 millones de pesos (mdp) a grandes contribuyentes de la industria automotriz. Esto representó un incremento del 152% en términos reales, con respecto al periodo 2012-2018. El SAT indicó que a través de su Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC) continúa con las acciones delineadas en el Plan Maestro 2021 a 2023. Con esto incentiva la regularización de impuestos y corrección de diferencias a contribuyentes de este sector. La autoridad fiscal señaló que en la industria automotriz se tienen identificadas a empresas armadoras y sus cadenas de suministro sobre los que la autoridad tributaria ejerció una presencia fiscal equivalente de 247 revisiones terminadas en el periodo. Es decir, fiscalizaciones concluidas. Adicionalmente, se llevan a cabo 207 revisiones a contribuyentes de dicha industria, a quienes se les continuará invitando a corregir su situación fiscal. El SAT considera que las acciones de fiscalización a la industria automotriz están dando resultados y que el continuo esfuerzo muestra paso firme en la recaudación y piso parejo en la contribución de todos los sectores económicos del país.
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El SAT aumentó la recaudación de grandes contribuyentes de la industria automotriz
La autoridad logró la regularización de impuestos y corrección de diferencias a contribuyentes del sector El 19 de julio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, durante el per...