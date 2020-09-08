Desde que inició el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el SAT ha identificado a 3,261 factureras. En 2014 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) creó la lista negra, donde se publican las empresas que han emitido comprobantes por operaciones inexistentes. Desde que empezó, el fisco ha identificado a 9,857 empresas. Pero desde diciembre de 2018, cuando inició el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el SAT ha añadido 3,261 factureras. Esto representa una tercera parte del total. En lo que va de 2020, 880 empresas han sido agregadas a la lista. Además de los que ya están en la lista de forma definitiva, hay 992 contribuyentes que no han logrado desvirtuar las acusaciones del fisco. Por otro lado, están los contribuyentes que han desvirtuado las acusaciones. Hasta el momento, solamente 287 lo han logrado; esto representa el 2.4% de todos los que han sido publicados. Por último, están los que presentaron un juicio contra el SAT por no estar de acuerdo. Desde 2014, solamente 689 han ganado estos juicios; es decir, el 5.8%.

¿Cómo llegan las factureras a la lista negra del SAT?

Las empresas que presuntamente han emitido comprobantes por operaciones inexistentes son notificadas por tres medios: el buzón tributario, la página del SAT y el Diario Oficial de la Federación. Luego de ser notificados, los contribuyentes tienen 15 días para desvirtuar la presunción del SAT; es decir, para demostrar que en verdad se tienen los activos o personal para realizar la actividad amparada por los comprobantes emitidos. El SAT contará entonces con cinco días para evaluar las pruebas y, posteriormente, 30 días para publicar las listas de los contribuyentes que lograron desvirtuar exitosamente la pretensión y aquellos que, por presentar pruebas insatisfactorias, serán inscritos en las listas definitivas. A estos últimos se les cancelará el certificado de sello digital, con lo que ya no podrán emitir facturas y las que hayan emitido perderán todo efecto fiscal, así que ya no podrán ser deducibles. También hay que recordar que este año entró en vigor la reforma penal fiscal. En este sentido, la defraudación fiscal y la venta de facturas ahora se equiparan con la delincuencia organizada. Además, se establece prisión preventiva para delitos fiscales. Con información de El Economista https://www.eleconomista.com.mx/economia/El-SAT-ha-detectado-3261-factureras-desde-que-comenzo-el-sexenio-20200908-0001.html

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