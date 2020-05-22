Te decimos algunas de las mejores ofertas que podrás encontrar en el Hot Sale 2020. El Hot Sale es probablemente el evento de e-commerce más importante en México. Lo hace año con año la Asociación ...

Te decimos algunas de las mejores ofertas que podrás encontrar en el Hot Sale 2020. El Hot Sale es probablemente el evento de e-commerce más importante en México. Lo hace año con año la Asociación Mexicana de Venta Online en colaboración con 340 empresas. Participan marcas, instituciones financieras y tiendas departamentales, ofreciendo descuentos considerables en ventas en línea, además de otras facilidades como pagos a meses sin intereses para tarjetas participantes o envíos gratuitos. El Hot Sale 2020 comenzará el 23 de mayo de 2020 a 12 am y terminará a las 12 am del día 1 de junio. Como sabemos que probablemente no dejas de contar los días para que termine el encierro por la epidemia de COVID-19, te compartimos las mejores ofertas en artículos de entretenimiento del Hot Sale 2020, para hacer más llevadera la espera.

Hot Sale 2020 en Mercado Libre

**PRECIO: $** 5,999, **$**4,199 con un descuento del 30%. CARACTERÍSTICAS

Pantalla led.

Resolución Full HD.

Conecta tus dispositivos mediante sus 3 puertos HDMI y su puerto USB.

Aplicaciones preinstaladas: YouTube y Netflix.

Dimensiones: 35.6" de ancho, 20.4" de alto, 3.2" de profundidad.

PRECIO: $7,999 , $5,149 con un descuento del 35%. CARACTERÍSTICAS:

Capacidad: 1 TB

1 TB Conectividad de red móvil: 4G

4G Wi-Fi: Sí

Sí Cantidad de controles incluidos: 1

1 Conectividad de los controles: Inalámbrico

Inalámbrico Tipos de tarjetas de memoria Multimedia Card

Multimedia Card Memoria RAM: 8 GB

8 GB Tipos de memoria: DDR3

DDR3 Resolución máxima de salida de video: 3840 px x 2160 px

PRECIO: $~~~~4,699 , **$**3,799 con un descuento del 19%.

CARACTERÍSTICAS:

Formato del audífono: In-ear

Con Bluetooth: Sí

Con micrófono: Sí

Duración de la batería: 5 h

Es a prueba de agua: Sí

Hot Sale 2020 en Amazon

Si bien Amazon no es un participante formal del Hot Sale 2020, la empresa de retail estadounidense también ofrecerá descuentos durante los mismos días.

PRECIO: $1,299 , $599 con un descuento del 54%.

CARACTERÍSTICAS:

Echo Dot es una bocina inteligente que se controla con la voz y te conecta con Alexa a través de red Wi-Fi.

Alexa puede reproducir música, narrar las noticias, consultar el pronóstico del clima, y controlar dispositivos de Casa Inteligente compatibles.

Escucha canciones en streaming, suscripciones adicionales pueden ser requeridas.

Llama a cualquiera que tenga un dispositivo Echo o la app de Alexa sin mover un dedo.

Puedes conectar Echo Dot a tus propias bocinas usando Bluetooth.

Alexa tiene Skills que son como aplicaciones que te ayudan a hacer más.

Puedes presionar un botón para apagar electrónicamente los micrófonos.

Usa tu voz para controlar dispositivos de Casa Inteligente compatibles.

PRECIO: $3,599.99, $2,499.99 con un descuento del 31%. CARACTERÍSTICAS:

1080P HD Proyector: Resolución nativa: 800*480.

Proyector Multimedia: El HD proyector para doméstico / exteriores es compatible con TV Box, PC, Portátiles, Tabletas, Reproductor de Blu-Ray DVD, Tarjeta TF, Unidad Flash USB.

Reducción de Ruido y Sistema de Refrigeración.

Proyector Portátil: Diseño elegante y elegante, pequeño y compacto, solo 20.1*15.3*7.45cm, fácil de instalar.

Proyector de Video Cine en Casa.

PRECIO: $6,999 , $3,999 con un descuento del 43%. CARACTERÍSTICAS:

Sonido con certificación THX, Dolby Digital y DTS Digital.

1,000 vatios de potencia.

Define tu experiencia sonora seleccionando sonido envolvente 2.1, 4.1 o 3D.

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