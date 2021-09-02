Después de su acusación de depositaria infiel, la conductora de origen peruano deberá de pisar la cárcel. Un juez federal rechazó suspender de manera definitiva la orden para que la conductora, Laura Bozzo ingrese de manera voluntaria al penal de Santiaguito como proceso por la venta de un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Como menciona Los Ángeles Times, el juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Juan Miguel Ortiz Marmolejo, negó la suspensión definitiva a la conductora y declaró su pedido para suspender la orden de internamiento a prisión, según un acuerdo publicado en la lista del órgano jurisdiccional. Derivado de no presentarse de manera voluntaria a prisión por el mismo asunto fiscal es que se emitió la orden de aprehensión en contra de la conductora. Anteriormente, el juez Ortiz había concedido la suspensión provisional contra la orden de internamiento bajo la condición de cubrir la garantía de 300 mil pesos y entregar su pasaporte al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juarez. No obstante, según los registros, Bozzo no cumplió con las condiciones por lo que el juez Ortiz decidió negarle la suspensión definitiva. Como menciona Infobae, Gustavo Adolfo Infante emitió su comentario a través de su canal de YouTube tras dar a conocer la noticia. “Tenía que ir al penal a dar 300 mil pesos, pues le salió barato. Pero no lo hizo, Laura Bozzo, entonces el día de hoy un juez ya mandó la orden de aprehensión para que la metan a la cárcel. Ahora sí la van a agarrar, la van a llevar al penal de Santiaguito, ahora sí ya no hay manera de que se salve y es que por eso tenemos que ser muy cautelosos sobre todo con el tema de impuestos. A la señora Bozzo no le gusta pagar impuestos, pero hay que hacerlo (…) Hay normas que hay que respetar y la señora no va a hacer lo que se le dé la gana” La conductora podría alcanzar una pena de entre tres a nueve años de prisión por cometer el delito fiscal de depositaria infiel, tras vender un inmueble embargado por el SAT. Con información de Los Ángeles Times y Infobae https://www.latimes.com/espanol/entretenimiento/articulo/2021-08-31/juez-rechaza-suspender-la-orden-de-prision-y-laura-bozzo-debera-ir-a-la-carcel https://www.infobae.com/america/entretenimiento/2021/08/31/laura-bozzo-pisara-o-no-la-carcel-la-polemica-conductora/

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