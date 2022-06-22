Ambos sectores evadieron posiblemente 62 mil 957 millones de pesos entre 2015 y 2019. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que los sectores bancario y minero evadieron posiblemente 62 mil 957 millones de pesos en conjunto entre 2015 y 2019. En un comunicado, el fisco mexicano publicó dos estudios realizados en conjunto con la Universidad de Chapingo (UACh) y la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC) en los que se analizan las deducciones presentadas por las instituciones de banca múltiple ante el organismo y las reportadas ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). https://twitter.com/satmx/status/1539405278835265543?s=24&t=Qm7y0eImzWo2x\_A2Lv-fEw

Sector bancario

De acuerdo con la investigación de la UACh en comparación, la autoridad fiscal estima una posible evasión del sector financiero a partir de las deducciones por pérdidas de créditos incobrables entre 2015 y 2019. Al hacer un comparativo entre el portafolio de información de la CNBV y las declaraciones que se entregan al SAT, se detectaron inconsistencias en las quitas y castigos reportados por las instituciones bancarias, con lo que se registra una evasión fiscal de entre 20 mil 901 y 43 mil 823 millones de pesos. Las quitas son reducciones a una deuda y los castigos se refieren a la cancelación de un crédito cuando ya se da por cancelada la posibilidad de cobrarlo a través de gestiones formales. Ambos rubros implican pérdidas para las instituciones financieras y, por tanto, se pueden usar para obtener deducciones fiscales. Asimismo, el estudio señala que “las instituciones bancarias presentan un sobrerreporte de pérdidas, ya que existen cantidades que no están registradas ante la CNBV”. El monto de quitas y castigos adicionales que los bancos reportan al SAT representan entre 13.26 y 30.64 por ciento de lo informado en un inicio al regulador.

Evasión en el sector minero

Por otro lado, la UAC realizó un estudio en el sector minero con el objetivo de analizar la posible evasión del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que se calcula en 19 mil 134.7 millones de pesos, monto que representa el 89.6 % de la recaudación total (21 mil millones de pesos) del sector entre 206 y 2019, excluyendo la extracción del gas y petróleo. La autoridad fiscal explicó que esta posible evasión se realiza cuando las empresas mineras disfrazan las inversiones en extracción como gasto o reclasificación del mismo, con el fin de aumentar sus deducciones y con ello pagar menos impuestos. Según el documento, el monto evadido toma importancia al compararse con la recaudación reportada al SAT por grandes contribuyentes del mismo sector, excluyendo a Petróleos Mexicanos. Entre 2016 y 2019, los ingresos por esta actividad ascendieron a 59 mil 362 millones de pesos, es decir, la evasión estimada de los contribuyentes analizados representa poco más de 32.2 por ciento de lo recaudado. “Los subsectores identificados con mayor posible evasión fueron las empresas con extracción de plata, plomo y zinc, así como hierro, que en conjunto representan 70 por ciento del total de la evasión estimada”, destacó el SAT. En marzo del año pasado, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, dijo que revisaría la forma de pago del sector minero, ya que este sector tiene una de las tasas impositivas más bajas, pues hay empresas que pagan apenas el 0.0002% de sus ingresos. El sector representa el 4.8% del producto interno bruto (PIB).