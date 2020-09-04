La OCDE recomendó a los gobiernos aumentar impuestos verdes y a la propiedad en lugar de al consumo y trabajo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó ayer el documento "Reformas de Política fiscal 2020". El texto analiza las repercusiones de la pandemia y el confinamiento por COVID-19 sobre las economías de cada país; así como algunas estrategias para limitar el alcance de los problemas. En el caso de México, la OCDE dijo que el crecimiento se detuvo por completo. Esto se debe a la incertidumbre política, por un lado, y a las estrictas condiciones monetarias que afectan la demanda y la actividad manufacturera. En el peor escenario para 2020, la OCDE espera una caída de hasta 8.6% en la economía y un rebrote del virus que lleve a más medidas de confinamiento. Además del virus, México también se enfrenta a problemas fiscales. Desde hace años, la OCDE ha recalcado que México es de los países que menos recaudan impuestos en el mundo. Así, países como Francia obtienen hasta 46% del PIB de los impuestos; en cambio, nuestro país consigue 16%.

OCDE recomienda aumentar impuestos verdes

En el ámbito mundial, la OCDE recomienda a los gobiernos empezar a pensar en la fase de reconstrucción. Esto incluye, por un lado, mantener estímulos fiscales y retirarlos lentamente y cuando la situación lo permita. Además, el organismo recomienda aumentar impuestos verdes y a la propiedad. En este sentido, el documento dice que las economías mundiales deberán buscar nuevos métodos para recuperarse y no regresar a los más tradicionales. Por esto, la OCDE recomienda aprovechar esta crisis para buscar fuentes de ingresos alternativas. Como ya dijimos, uno de estos métodos es aumentar los impuestos verdes. De acuerdo con datos de la OCDE, estos impuestos solamente representan el 1.5% de la recaudación total del organismo. La OCDE también espera que la crisis acelere los procesos para un impuesto digital global, un proyecto que se ha discutido por años. Por último, el documento dice que aumentar impuestos sobre el trabajo y el consumo; es decir, ISR e IVA, podría ser difícil y "no deseable desde una perspectiva de equidad”. Con información de El País y El Universal https://elpais.com/economia/2020-09-03/la-ocde-recomienda-subir-los-impuestos-verdes-y-a-la-propiedad-para-financiar-la-recuperacion.html

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