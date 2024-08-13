El Complemento Carta Porte se añade al CFDI para proporcionar información detallada sobre el traslado de bienes o mercancías dentro del país En México, el Complemento Carta Porte, del Comprobante F...

El Complemento Carta Porte se añade al CFDI para proporcionar información detallada sobre el traslado de bienes o mercancías dentro del país En México, el Complemento Carta Porte, del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica, es obligatorio para ciertos contribuyentes que realizan el transporte de mercancías. Dicho complemento se añade al CFDI para proporcionar información detallada sobre el traslado de bienes o mercancías dentro del país. En este contexto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó la siguiente lista, con los contribuyentes que transportan bienes y/o mercancías obligados a emitir el CFDI con el Complemento Carta Porte.

Quienes realicen el traslado de bienes y/o mercancías en territorio nacional.

Cuando la distancia que se recorre en tramos de jurisdicción federal exceda de 30 kilómetros entre el origen y destino.

Traslado de hidrocarburos o petrolíferos.

Traslado de medicamentos.

Transporte de bienes y/o mercancías a través de vehículos que excedan los pesos y dimensiones de un camión tipo C2.

Residentes en territorio nacional o extranjeros con establecimiento permanente, que crucen la aduana para la entrada, salida o tránsito de los bienes y/o mercancías dentro del territorio nacional.

Puedes ver la información que publicó el SAT aquí / Fecha de publicación: 8 de agosto de 2024.