El SAT ha pedido varios requisitos a los grandes contribuyentes para autorizar las devoluciones de IVA. El 24 de enero de este año, Totalplay Telecomunicaciones de Eduardo Kuri solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) una devolución de saldo a favor de impuesto al valor agregado (IVA). La devolución era por el monto generado en septiembre de 2019 por un valor de 114 millones de pesos. De acuerdo con Antonio Martínez Dagnino, titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes, Totalplay solicitaba estas devoluciones de manera recurrente desde hace años. Pero esta vez, algo cambió. Antes de hacer la devolución, el SAT emitió un oficio a la empresa. En él, el SAT dice que “el 100 por ciento de los actos de Totalplay son gravados a tasa del 16 por ciento; es decir, por su propia actividad no es generadora de saldos a favor”. Entonces, en lugar de hacer la devolución de costumbre, el fisco le pidió a la empresa una serie de pruebas, comprobantes y explicaciones.

SAT se rehúsa a devolver IVA a grandes contribuyentes

Ahora, algo similar sucede con otra empresa. Se trata de Janssen-Cilag, filial de Johnson & Johnson. La empresa solicitó una devolución de 35 millones de pesos correspondientes a abril de 2020. El problema aquí es que el 30 de junio, la Administración de Grandes Contribuyentes requirió a la empresa que explicara el origen de la devolución. Además, el fisco también preguntó por qué esta última devolución es mayor que las de los últimos seis meses. Debido a esto, Janssen-Cilag tendrá que enviar más de 20 expedientes que acrediten la materialidad de sus operaciones con clientes y proveedores, según reporta el periódico Reforma en la sección Capitanes.

El fisco dice que hay varias inconsistencias

Este año, el SAT ha autorizado grandes montos en devoluciones de impuestos. En el primer semestre del año, autorizó 237 mil millones de pesos solamente en IVA. Sin embargo, la autoridad dice que, en muchos casos, las devoluciones se han detenido debido a inconsistencias en las solicitudes de los grandes contribuyentes. En varias de estas solicitudes el SAT dice que falta información sobre el origen del saldo; por otro lado, la autoridad ha encontrado varios riesgos de elusión fiscal. Como se trata de grandes empresas y montos, el fisco necesita más tiempo para revisar la información y autorizar la devolución.

Con información de Reforma y El Financiero.

Suscríbete a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes), El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y nuestro canal de YouTube.