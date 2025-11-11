El SAT anunció los requisitos y límites para deducir gastos personales en la declaración anual, incluyendo médicos, colegiaturas, donativos y créditos hipotecarios
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó el Comunicado 57/2025 para recordar a las personas contribuyentes cuáles son las deducciones personales que pueden aplicarse en la declaración anual del ejercicio fiscal en curso y los requisitos para que sean válidas.
Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2025
Requisitos para que un gasto sea deducible
El SAT enfatizó que las y los contribuyentes deben revisar la validez fiscal de sus facturas antes de incluirlas en la declaración anual. Para que un gasto sea deducible, se deben cumplir las siguientes condiciones:
- Contar con el CFDI o factura electrónica correspondiente al servicio o producto.
- Verificar que el RFC del contribuyente esté capturado correctamente en el comprobante.
- Revisar que el concepto o tipo de servicio facturado coincida con el efectivamente recibido.
- Realizar el pago mediante medios electrónicos (transferencia, tarjeta de crédito o débito, o cheque nominativo a nombre de quien realice la deducción).
Cumplir con estos requisitos garantiza que las deducciones se reflejen correctamente en la declaración anual y sean aceptadas por la autoridad fiscal.
Gastos personales deducibles
El comunicado del SAT detalla los conceptos que pueden considerarse deducciones personales para las personas físicas:
|Concepto
|Ejemplos o consideraciones
|Gastos médicos y hospitalarios
|Incluye honorarios, análisis clínicos, medicinas y prótesis.
|Gastos funerarios
|Pueden deducirse los realizados para cónyuge, padres, hijos o nietos.
|Donativos
|Solo si son otorgados a instituciones autorizadas por el SAT.
|Primas de seguros de gastos médicos mayores
|Aplica tanto para el titular como para sus dependientes económicos.
|Colegiaturas y transporte escolar
|Debe existir factura y el pago debe ser electrónico.
|Intereses reales por créditos hipotecarios
|Solo cuando el crédito fue contratado con instituciones financieras autorizadas.
|Ahorro y aportaciones voluntarias para el retiro
|Incluye depósitos en cuentas especiales o fondos personales de retiro.
El monto total de deducciones personales no debe exceder de cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA) anuales o el 15 % del total de los ingresos del contribuyente (incluidos los ingresos exentos), aplicando el límite que resulte menor.
Restricciones y recomendaciones
El SAT aclaró que las personas que tributan o hayan tributado en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) no pueden aplicar deducciones personales. Asimismo, la autoridad fiscal recomendó a los contribuyentes solicitar sus facturas de manera mensual y mantenerlas organizadas durante todo el año para facilitar la presentación de la declaración anual y aprovechar correctamente los beneficios fiscales.
El SAT recordó que la información completa sobre deducciones personales está disponible en su portal oficial: https://www.sat.gob.mx/portal/public/home