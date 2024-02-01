De acuerdo con el Infonavit, 134 mil personas jubiladas o pensionadas podrán adherirse a dicho programa Los trabajadores jubilados pueden continuar pagando su crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) si aún tienen saldo pendiente. También pueden aprovechar programas específicos destinados a ayudar a los jubilados a liquidar sus créditos. En este contexto, el Infonavit flexibilizó el programa de apoyo a jubilados Ahora el pago mensual del crédito se ajustará a 25 por ciento del monto de la pensión de las personas, más seguros y comisiones. En conferencia de prensa, la subdirectora de Gestión de Cartera del Infonavit, Alicia Barrientos, detalló que ahora dicho programa aplica a todos los créditos sin importar que esté en Veces Salario Mínimo (VSM) o en pesos, ni la fecha en que se emitió el crédito. "Si los acreditados son pensionados o jubilados tuvieron algún impago o tuvieron intereses que todavía quedaron a deber, estos intereses se van a capitalizar y van a poder aplicar a este programa", aseguró. De acuerdo con el Infonavit, 134 mil personas jubiladas o pensionadas podrán adherirse a dicho programa. Barrientos aseguró que con la flexibilización del programa, los acreditados jubilados podrán tener un alivio en sus finanzas. Esto se debe a que, generalmente, el monto de la pensión es menor al salario que obtenían cuando todavía estaban trabajando, por lo que era complicado cumplir en tiempo y forma con el pago de su crédito. "Pueden aplicar a este programa jubilados o pensionados que dejaron de cotizar en el IMSS o en el ISSSTE, que han pagado al menos 120 mensualidades completas durante la vida del crédito", expuso.