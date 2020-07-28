Un error de forma en los procedimientos puede ocasionar que un tribunal impida el cobro de un adeudo fiscal; pero además hay otros motivos relacionados con la incompetencia de los funcionarios del fisco. Hace unas semanas se dio a conocer que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) falló a favor de Amado Yáñez Osuna, dueño de la naviera de servicios petroleros Oceanografía, negándole al Servicio de Administración Tributaria (SAT) el cobro de un crédito fiscal de 108.7 millones de pesos. ¿El motivo? El TFJA determinó que el SAT no notificó oportunamente el inicio de sus facultades de comprobación, pues no localizó al contribuyente en su domicilio fiscal. Es decir, lo hizo a la mala. No todo está perdido, pues el fisco tiene las alternativas de impugnar o reiniciar el procedimiento, pero ciertamente, el fallo del tribunal fue una victoria para Yáñez Osuna. El anterior no es el único caso en el que el fisco ha sufrido un revés al momento de querer cobrar un adeudo fiscal por la metida de pata de alguno de sus funcionarios. Alberto Vela Peón, integrante de la comisión técnica fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, explicó en entrevista para El Contribuyente que el SAT tiene que cumplir con ciertos requisitos o procedimientos al momento de realizar una auditoría. Sin embargo, si por alguna razón no cumplió con el procedimiento (como ocurrió en el caso arriba relatado), esto puede tener consecuencias negativas. “A veces el contribuyente no está en su domicilio y el actuario notificador no espera al contribuyente. Se le hace fácil y levanta una constancia de que no encontró el domicilio o de que no le quisieron abrir. En otras ocasiones, los testigos que pone no son reales, o utilizan artículos que ya están derogados, o la autoridad emite resoluciones sin ser la autoridad competente”, explicó el especialista. Los anteriores ejemplos, dice Vela Peón, son ejemplos en que un tribunal podría impedir el cobro del crédito fiscal por cuestiones formales. De hecho, dice, el TFJA en la actualidad resuelve por cuestiones formales en entre el 70 u 80% de los casos. Sin embargo, la tasa de éxito del SAT ha aumentado con los años, pues han subido su inversión en abogados y tecnología, de modo que su margen de error se ha reducido. Además, hay que decir, existen contribuyentes que intentan inducir a que las autoridades incurran en este tipo de errores. Por ejemplo, no abriéndole al notario para que se identifique, o aprovechando el hecho de que la numeración de la calle es confusa. “El SAT ha ganado terreno porque ha puesto abogados más avezados en el tema, los ha puesto en los tribunales a darle seguimiento a los asuntos más importantes. Uno como abogado litigante está ahí pendiente; ahora el SAT también lo hace. Antes nada más los dejaban a la buena de Dios y se iban caminando”, relató. No obstante, hay prácticas que incentivan que los funcionarios del SAT sigan cometiendo errores. Vela Peón dice que rara vez hay sanciones para los funcionarios que se equivocan por cuestiones de forma. “Hay resoluciones que parecen increíbles, que hasta uno se pregunta si lo hicieron a propósito o no, como que sacan la resolución y no está firmada. Son casos escandalosos. Cómo es posible que pasó por tantas manos y esté así la resolución. Es una causa de nulidad”, dijo.

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