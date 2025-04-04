El SAT invita a presentar la Declaración Anual 2024. Conoce los requisitos, mejoras implementadas y quiénes están obligados a cumplir con esta obligación fiscal El Servicio de Administración Tribut...

El SAT invita a presentar la Declaración Anual 2024. Conoce los requisitos, mejoras implementadas y quiénes están obligados a cumplir con esta obligación fiscal El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha anunciado las actualizaciones implementadas para hacer más sencillo el cumplimiento de la Declaración Anual 2024 de personas físicas, correspondiente al ejercicio fiscal 2024. El período para presentar esta obligación es del 1 al 30 de abril de 2025. Con el objetivo de optimizar el trámite, el SAT ha incorporado mejoras en los formularios, incluyendo información precargada y nuevos apartados que facilitan la captura de datos. Estas optimizaciones abarcan diversas actividades económicas y tipos de ingreso.

Principales mejoras en los formularios

Régimen Simplificado de Confianza (RESICO): Información precargada sobre pagos mensuales de ingresos, devoluciones, descuentos, bonificaciones e ISR retenido.

Información precargada sobre pagos mensuales de ingresos, devoluciones, descuentos, bonificaciones e ISR retenido. Regreso a RESICO o Régimen de Actividad Empresarial: Nuevo campo para acreditar pagos efectuados en el régimen correspondiente.

Nuevo campo para acreditar pagos efectuados en el régimen correspondiente. Régimen de Arrendamiento: Campo adicional para acreditar el ISR retenido por Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (FIBRAS).

Campo adicional para acreditar el ISR retenido por Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (FIBRAS). Datos de nómina: Se agregó un apartado para detallar montos de sueldos, salarios, deducciones y participación en utilidades.

Se agregó un apartado para detallar montos de sueldos, salarios, deducciones y participación en utilidades. Sección "Pago": Se optimizó el campo para registrar el monto de la primera parcialidad del ISR a cargo y las subsecuentes en el mismo espacio.

¿Quiénes están obligados a presentar la Declaración Anual 2024?

La obligación aplica a quienes hayan obtenido ingresos por:

Sueldos y salarios, en los siguientes casos: Si trabajaron para un solo empleador y dejaron de laborar antes del 31 de diciembre. Si percibieron ingresos distintos a los salarios. Si trabajaron simultáneamente para dos o más empleadores. Si los salarios provienen del extranjero o de personas no obligadas a retener ISR. Si obtuvieron ingresos por indemnización. Si los ingresos por jubilación o pensión exceden el monto previsto en el Artículo 93 de la Ley del ISR. Si los ingresos anuales por salarios superan los $400,000 MXN.

Servicios profesionales.

Actividades empresariales, incluyendo plataformas digitales.

Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) bajo coeficiente de utilidad.

Arrendamiento de bienes inmuebles.

Enajenación o adquisición de bienes.

Intereses o dividendos.

Es importante mencionar que las personas que tributan en el RESICO y cumplen ciertos requisitos, pueden quedar relevadas de presentar la Declaración Anual, según las reglas 3.13.20 y 3.13.21 de la RMF.

Requisitos para presentar la Declaración Anual

Contar con Contraseña o

o e.firma activa.

Opciones de pago

Para quienes tengan impuesto a pagar, existe la opción de dividir el pago en hasta seis parcialidades, siempre que:

La declaración se realice en tiempo y forma durante abril de 2025.

La primera parcialidad se cubra dentro de este mismo período.

Medios de atención disponibles

Si necesitas orientación sobre la Declaración Anual 2024, el SAT ofrece las siguientes opciones de contacto: