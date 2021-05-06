Te decimos qué debes hacer si la autoridad fiscal rechaza tu devolución de saldo a favor. Al presentar la declaración anual, las personas físicas pueden obtener un saldo a favor de impuestos por pa...

Te decimos qué debes hacer si la autoridad fiscal rechaza tu devolución de saldo a favor. Al presentar la declaración anual, las personas físicas pueden obtener un saldo a favor de impuestos por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). En algunos casos, la devolución es automática. Para esto, el contribuyente debe cumplir con estos requisitos:

La declaración anual de personas físicas se puede presentar con la contraseña si la devolución es igual o menor a 10 mil pesos.

Si el monto de la devolución es de 10 mil a 150 mil pesos, se puede obtener la devolución con la contraseña, siempre y cuando se utilice una clave bancaria estandarizada (CLABE) de entre las precargadas en el aplicativo.

Cuando el saldo a favor es superior a 10 mil pesos y se captura una nueva CLABE se debe usar la e.firma para presentar la declaración y obtener la devolución automática.

Se debe confirmar la cuenta CLABE precargada en el sistema, verificar que esté a nombre del contribuyente y que siga activa.

Al presentar la declaración anual se debe señalar la opción de devolución.

¿Qué hacer si rechazan tu devolución?

Cuando a un contribuyente la autoridad le rechaza su declaración de impuestos, todavía tiene la oportunidad de presentar una aclaración. Pero si aún así es rechazada, tendrá que solicitar manualmente la devolución, a través del formato electrónico de devoluciones (FED) en el buzón tributario.

En caso de que la devolución no pueda ser automática, el contribuyente tiene que entrar al portal de internet del SAT, ingresar a su buzón tributario, seleccionar la pestaña “Trámites” y las opción “Devoluciones y compensaciones”.

Luego “Solicitud de devolución”. Al seleccionar esa opción, el SAT le presentará al contribuyente una pantalla con sus datos, para que los valide o modifique en caso de ser necesario.

Luego, el contribuyente tendrá que seleccionar “Origen del trámite”, para saber si trata de una devolución o un pago de lo indebido. Posteriormente deberá seleccionar el “Tipo de trámite”, que corresponde al impuesto que está solicitando en devolución; en este caso es el ISR.

También deberá especificar el origen del saldo, que es el motivo por el cual se generó el saldo a favor, como deducciones personales o exceso de retenciones.

Después, el SAT solicita la información del periodo del que se solicita el saldo a favor. En el caso de la declaración anual debe seleccionarse la opción “Del ejercicio” y del año que corresponde.

Otros datos que se requerirán para el trámite de la devolución son el tipo de declaración, el monto del saldo a favor, la información de la clave interbancaria (CLABE) del contribuyente —para que la autoridad pague el monto correspondiente, si es que autoriza la devolución. En esta etapa de la solicitud la autoridad pide que se adjunte la carátula de la cuenta, que debe tener el RFC del contribuyente.

El SAT también le pide al contribuyente que adjunte los archivos que considere necesarios para aclarar las inconsistencias detectadas, como pueden ser comprobantes de nómina o comprobantes de las deducciones personales.

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