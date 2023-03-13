La adquisición de una cortadora CNC láser puede ser una magnífica idea, pero debes tener en cuenta siempre una serie de características antes de adquirir una para que se adapte a las necesidades del trabajo. El mundo de la pequeña y mediana empresa es de lo más competitivo y necesita de herramientas como el CNC láser en muchos casos, pues supone una ventaja que puede ayudar a distinguirse y a la obtención de una mayor rentabilidad. Vamos a ver una serie de características que deben ser tenidas para elegir una buena opción:

Tipos de láser

Lo primero, es necesario ser conscientes es que existen distintas clases de láser y que cada uno de ellos tienen una serie de funciones en concreto según los materiales que se utilicen. Este es un factor importante y aquí depende el sector al que se dedique tu pequeña y mediana empresa. Láser de CO2: son perfectos para cortar materiales que no sean metálicos. Las máquinas tiene tubo láser y un arreglo de espejos con una lente convexa que posibilita el enfoque el rayo en un punto focal que no sea superior de 0.3mm. Láser de fibra óptica: esta máquina, como nos comentan los expertos de Stanser en cnc láser fibra, se ha diseñado para cortar metales con una onda de 1.06mm. Una máquina potente con la que se cumplen los estándares de más exigencia en la industria. No hay que olvidar que hay una serie de máquinas híbridas, que aúnan las ventajas de los dos tipos de láser.

¿Con qué materiales hay que trabajar?

Algo fundamental es pensar para qué vas a precisar la cortadora CNC láser, las clases de diseños que hay que hacer y con qué materiales. Piensa en si vas a precisar grabar materiales o solo quieres cortarlos.

¿Qué potencia tiene el láser?

Una vez sabemos los materiales que necesitamos, hay que determinar la potencia del láser que necesitas en tu negocio. Cada una de las máquinas láser se diseña para el cumplimiento de una serie de funciones en concreto, algo que determina la potencia del láser. Esto es fundamental tenerlo en cuenta, según nos confirman los profesionales de Stanser.

Tamaño del área donde se trabaje

El área de trabajo es vital considerarla. Cuando precisas el cortado o grabado de piezas de gran tamaño, necesitas una zona de trabajo de mayor amplitud que si solo necesitas cortar piezas de pequeño tamaño. Un aspecto importante para ser verificado es saber si la cortadora CNC láser elegida tiene cambio automático, pues es una característica que ayuda a una mejor optimización de la producción si en tu fábrica se trabaja con productos en serie. Desde Stanser creen que es importante valorar distintos equipos CNC láser, en especial lo que proporcionan una gran versatilidad para el trabajo, como el SR1390L-PRO que tiene un área de corte de 1300 x 900, el cuál no ocupa mucho espacio y se adapta a toda clase de trabajo.

Un servicio de calidad es fundamental

Cuando hagas una adquisición tan importante es necesario siempre acudir a una empresa que te proporcione toda la información que necesites con claridad. Un aspecto que es importante conocer es si tienen servicio de envío, así como de instalación y de capacitación. De la misma forma, es necesario asegurarse de que la empresa por la que optes tenga un buen servicio postventa, de tal manera que estén seguro en el caso de que aparezca algún tipo de incidencia. Cuando una empresa de este sector dispone de asesoría remota como tiene Stanser, es preciso obtener el máximo provecho de la herramienta que adquieras. Esto hace que sea la mejor opción para los emprendedores, puesto que ellos disponen de la experiencia necesario para poder aplicarlo a tu negocio.

La necesidad de refacciones

Aunque las máquinas CNC necesitan de un buen mantenimiento y tienen una larga duración, siempre hay que pensar que antes o después vas a precisar de refacciones. El componente que más sufre el desgaste son las lentes, en especial en el proceso de producción y puede ser el reemplazo de las piezas complicado de no encontrar un buen proveedor de confianza que pueda vender los suministros a buen precio. Después de todo lo que hemos comentado, seguro que ya sabes más sobre las características con que debe contar una buena cortadora cnc para aceros o cualquier otro material para tu negocio, pues te va a facilitar bastante el trabajo. En el caso de que tengas dudas sobre esta clase de herramientas de corte por láser, lo que debes hacer es ponerte en contacto con la empresa que elijas, pues seguro que si son unos profesionales honestos te ayudarán con todo. Así que ya sabes, ahora te toca a ti elegir el tipo de láser que necesitas y la empresa en la que confiar. Suerte en la elección que realices.