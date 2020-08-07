A través del Buzón del IMSS los patrones podrán presentar promociones, solicitud, avisos, dar cumplimiento de sus obligaciones, consultar su situación fiscal y administrativa ante el instituto. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya habilitó la nueva herramienta tecnológica “Buzón IMSS”. Su finalidad es reducir la carga administrativa de las empresas y facilitar el cumplimiento de las obligaciones en materia del seguro social. El Buzón IMSS servirá como canal de comunicación entre el instituto y el patrón, para el envió de información con fines de difusión como para entrega de documentos. “El IMSS tiene alrededor de un millón de patrones registrados, lo que da una idea del volumen de transacciones en hojas de papel que se evitarán al utilizar la vía electrónica", comentó la directora de incorporación y recaudación del IMSS, Norma Gabriela López Castañeda. Es importante recordar que el uso del buzón no es obligatorio sino optativo. Si estás interesado en activar esta herramienta debes de solicitar y manifestar al IMSS tu consentimiento para realizar actualizaciones.

Beneficios de utilizar el Buzón IMSS

Disponible las 24 horas los 365 días del año.

Es un canal eficiente de comunicación, para el envío de información con fines de difusión y para la entrega de documentos.

Facilita la consulta de los documentos digitales que recibas del instituto.

Podrás acceder a un repositorio único para los asuntos y trámites de tu empresa.

Tendrás la certeza de recibir documentos válidos.

Cómo ingresar al buzón IMSS

Ingresar al portal del instituto. En la parte de accesos directos, selecciona el apartado Buzón IMSS Te redireccionará a una página y te pedirá que ingreses tu firma avanzada (e.firme) Registrar tus medios de comunicación, tales como: correo electrónico, número telefónico. Después tendrás 72 horas para validar tus medios de comunicación. Una vez que validez tus datos, debes de solicitar y firmar tu manifestación de conformidad al IMSS para el uso de la herramienta.

https://www.youtube.com/watch?v=Y7p3vgf51z0 Con Información del IMSS.

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