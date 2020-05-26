Ayer, Walmart anunció el pago de 8 mil millones de pesos al SAT. Hoy, AMLO reconoció a la empresa y declaró que en su gobierno ya no se condonan impuestos. En febrero se dio a conocer que el Servic...

Ayer, Walmart anunció el pago de 8 mil millones de pesos al SAT. Hoy, AMLO reconoció a la empresa y declaró que en su gobierno ya no se condonan impuestos. En febrero se dio a conocer que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un oficio de liquidación a Walmart por una cantidad de 10 mil 559 millones de pesos. En esa fecha, el SAT reclamó a Walmart de México y Centroamérica (Walmex) el pago de 10 mil millones de pesos por la venta de Vips a Alsea. La cantidad reclamada de 10 mil 559 millones de pesos representaba el 14.9% del flujo de efectivo antes de pago de impuestos y depreciación de 2019 de la empresa. Ayer, Walmex dio a conocer que pagó al SAT más de 8 mil millones de pesos por la operación. Según un comunicado enviado por Walmex a La Bolsa Mexicana de Valores (BMV), refieren que “incluye la revisión sobre la operación de venta de la cadena de restaurantes Vips previamente divulgada y otras cuestiones fiscales sustanciales”. En la conferencia mañanera de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a Walmart.

Una buena noticia. Ayer Walmart decidió pagar un adeudo a la Hacienda Pública de ocho mil millones de pesos. Lo celebro y reconozco el buen comportamiento de esta empresa, el que hayan aceptado que tenían esa deuda y que son otros tiempos, que ya no hay condonaciones y que todos tenemos que portarnos bien. Y es de sabios cambiar de opinión, rectificar. Mi reconocimiento a Walmart, porque estamos hablando de una empresa de regular tamaño, pudieron contratar a los mejores abogados y fiscalistas, irnos a tribunales. En vez de eso, decidieron revisar las cuentas y aceptarlo.

De acuerdo con el presidente, estas son muestras de solidaridad ante la pandemia del COVID-19. En este sentido, otras empresas están haciendo lo mismo y se ponen al corriente con sus obligaciones fiscales. El presidente dijo que otras compañías con adeudos ya empezaron a pagar al SAT. Por último, el presidente dijo que las empresas de Carlos Slim pagaron los impuestos por adelantado.

Por eso no se nos cae la recaudación y al no caerse la recaudación, pues tenemos dinero para pagar la nómina, para pagar a los médicos, para pagar a las enfermeras, para comprar las medicinas, para comprar los ventiladores, para financiar el gasto social. Entonces sí es importante.

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