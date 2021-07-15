El IMCP puso a disposición de los contribuyentes un boletín sobre la revelación de esquemas reportables.

El IMCP puso a disposición de los contribuyentes un boletín sobre la revelación de esquemas reportables.

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) recientemente publicó un boletín relacionado con la revelación de esquemas reportables. El documento indica que el nuevo régimen de esquemas revelables puede generar problemas interpretativos y controversias futuras con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Lo anterior se debe a la amplitud en delimitación de los siguientes elementos:

De las hipótesis normativas, correspondientes a las áreas de riesgo que condicionan las nuevas obligaciones de revelación.

De conceptos fundamentales como el de beneficio fiscal y asesor fiscal, entre otros.

El documento indica que esto, aunado a la cuantía de las sanciones establecidas por la ley, podrá generar un estado de incertidumbre e inseguridad jurídica en perjuicio de los sujetos obligados. En el boletín se señala que los comentarios descritos en el documento, reflejan la opinión de los autores, pero que no representan necesariamente la opinión del IMCP ante el SAT. Puedes ver la información que publicó el IMCP aquí / Fecha de publicación: julio de 2021.

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