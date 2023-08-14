La nueva app del fisco mexicano sólo permite guardar 18 clientes frecuentes, aunque en muchos casos son suficientes, señalan especialistas El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente lanzó la aplicación Factura SAT Móvil, para generar, enviar y consultar facturas de ingreso versión 4.0 con el celular. De acuerdo con Roberto Colín Mosqueda, integrante de la Comisión Técnica Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México, la app permite generar códigos QR para facilitar el registro de nuevos clientes. El especialista indicó que para el uso de los códigos QR, tanto el proveedor o emisor y el cliente o receptor, deben tener en sus celulares la app Factura SAT Móvil. Además, Colín Mosqueda explicó cómo se generan y se utilizan los códigos QR en la app del SAT:

Para compartir sus datos fiscales, el cliente o receptor del CFDI debe ingresar a la app y seleccionar la opción 'Generar QR'

En ese momento, el QR aparecerá en la pantalla del celular del cliente o receptor

El proveedor o emisor del CFDI debe ingresar a la app, seleccionar 'Agregar cliente' y debe dar click en un icono que tiene la forma de un código QR

En ese momento, aparecerá un letrero en el celular del proveedor o emisor, para que le permitan a la app acceder a la cámara del dispositivo

El proveedor o emisor debe dar la autorización, para que la app abra la cámara y pueda escanear el código QR

Al escanear el código QR, el proveedor o emisor de la factura tendrá los datos precargados del cliente o receptor, y podrá agregarlo como un nuevo cliente.

El integrante del Colegio de Contadores Públicos de México señaló que la app del SAT sólo permite guardar 18 clientes frecuentes, pero dijo que en muchos casos son suficientes.