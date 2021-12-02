Para marzo de este año la cartera de crédito de las Uniones de Crédito registró una caída de 8.7% respecto al mismo periodo del 2020.

Las multas impuestas a las uniones de crédito aumentaron casi siete veces respecto a 2020 por incumplimientos relacionados con prevención de "lavado" de dinero, registros contables y operaciones con personas relacionadas, según información de Reforma. De acuerdo con dicho medio, la Unión de Crédito Uruapan, Unión de Crédito Empresarial, Huasteca Veracruzana, de la industria de la construcción de Aguascalientes y Valora, fueron sancionadas por incumplimiento en la regulación relacionada con prevención de lavado de dinero. Como lo menciona Reforma, la Unión de Crédito Empresarial registra la multa más alta por incumplimiento antilavado, con 179 mil 240 pesos, debido a que no presentó el informe con los resultados de la revisión de auditoría interna y auditor externo independiente respecto a la evaluación de la efectividad del cumplimiento en un periodo establecido. Dicha Unión tiene la segunda multa más alta por incumplimiento a la prevención de lavado de dinero, con 173 mil 760 pesos, ya que no presentó el reporte de operaciones relevantes realizadas por sus clientes o usuarios en el plazo establecido a la Secretaría de Hacienda. Las multas a otras instituciones financieras como la Unión De Crédito Integral, la Unión de Crédito Uruapan y Valora alcanzaron montos de 422 mil 450 pesos, 168 mil 980 y 193 mil 440, respectivamente. Otras causas de amonestación se encuentran el no haber cumplido con las obligaciones relativas a la celebración de operaciones con personas relacionadas, no proporcionar la documentación requerida dentro del plazo y no contar con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para la adquisición de acciones representativas del capital social.

Sanciones de la CNBV

Amonestación.

Inhabilitación.

Remoción.

Revocación.

Suspensión.

Multa (Sanción Pecuniaria)

Panorama de las uniones de crédito

El sector de las uniones de crédito, compuesto por 82 entidades en operación, registró a marzo de 2020 una reducción en su cartera de crédito, según información de El Economista. Para marzo de este año la cartera de crédito de las uniones registró un saldo de 44,911 millones de pesos, es decir, una caída de 8.7% respecto al mismo periodo del 2020, con una disminución importante en las operaciones de arrendamiento capitalizable, que logró un saldo de 365 millones de pesos, 14.7% menos que en los primeros tres meses del año anterior, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. “Al cierre de marzo del 2021, el sector de las uniones de crédito estuvo integrado por 82 entidades en operación frente a las 84 uniones al cierre de marzo del 2020, lo cual se derivó de la transformación de la Unión de Crédito Huasteca Veracruzana en Sofom, E.N.R en abril del 2020 y de la revocación de la licencia para operar de Credit Union Empresarial, S.A. de C.V. el pasado 2 diciembre del 2020”, señaló la CNBV. Además, la nota menciona que el saldo de la captación se ubicó en 42,562 millones de pesos, lo que representa una caída de 12% real anual, debido, principalmente, a una disminución en los préstamos bancarios. Con información de Reforma y El Economista https://www.reforma.com/fallan-en-lavado-uniones-de-credito/ar2305734?v=3 https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Cartera-de-uniones-de-credito-disminuye-pero-contienen-morosidad-20210617-0085.html

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