Las tiendas departamentales están prohibiendo el acceso a los promotores de marca y piden que sean contratados directamente por las empresas. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Agencias de Promociones (Amapro), varias tiendas departamentales en el país están prohibiendo el acceso a promotores de marcas. Según reporta Reforma, esto se debe a que las tiendas temen incumplir con el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados (REPSE). En entrevista con ese medio, Fabiola Davo, presidenta de Amapro, explicó la situación particular de las empresas de promotoría y las tiendas departamentales. De acuerdo con la especialista, las tiendas creen que solamente deben permitir el ingreso a los promotores de marca que estén contratados directamente por la empresa. Sin embargo, la STPS ya aclaró que en estos casos sí se pueden contratar los servicios especializados, por lo que contar con el REPSE debería ser suficiente para que les otorguen el acceso. En este sentido, las tiendas departamentales prefieren prohibir el acceso porque no saben bien qué les puede pedir la autoridad. De acuerdo con Davo, esta falta de claridad ha afectado a más de 10 mil trabajadores. Además, explicó que todas las agencias de la Amapro cumplieron con lo establecido en el REPSE y cuentan con su registro. Derivado de esta situación, las tiendas departamentales están pidiendo a la autoridad que publique criterios más claros: específicamente, sobre las agencias de promoción como trabajos especializados. Por último, Davo señaló que la situación se volverá más compleja en los siguientes meses con el Buen Fin y la temporada navideña. En estas fechas, las agencias contratan más promotores de marca. Así, por el momento, las marcas han preferido no contratar más promotores hasta que las tiendas departamentales aseguren que les permitirán el acceso.

Empresas de promotoría sí deben estar en el REPSE

De acuerdo con la Guía para cumplir con las obligaciones en materia de registro en el REPSE, aquellas personas físicas o morales vinculadas a la publicidad, marketing, difusión de productos o marcas, deberán contar con el REPSE y entregarlo a aquellas, en favor de las cuales se proporcione o ponga a disposición personal (marcas, tiendas o canales de venta físicos). La guía también dice que las personas físicas o morales que por su conducto realicen actividades de promoción de una marca propia, y cuyo personal se ponga a disposición en un centro de trabajo distinto al suyo, deberán contar con el REPSE. Con información de Reforma, Alcon MX y Retailers https://www.reforma.com/cierran-puerta-a-promotoras-por-el-repse/ar2266746 ttps://retailers.mx/amapro-los-beneficios-de-la-promotoria-en-el-repse/ ttps://www.alconmx.com/repse-para-empresas-de-marketing-promotoria-y-ventas/

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.