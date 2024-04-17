Especialistas recomiendan especificar en el campo "concepto" o "descripción" del formulario bancario que se trata de un traspaso entre cuentas propias al realizar transferencias electrónicas El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario, que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad que esté obligado a llevar, son ingresos y valor de actos o actividades por los que se deben pagar contribuciones. Esto lo establece el Artículo 59, fracción III, del CFF. De acuerdo con Fiscalia, en términos de una jurisprudencia emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) existen diversos documentos probatorios que los contribuyentes deben obtener a fin de comprobar traspasos entre cuentas y refutar así la determinación presuntiva realizada por la autoridad.

El contribuyente debe demostrar que son traspasos entre sus cuentas

La tesis de jurisprudencia VIII-J-2aS-115 señala que cuando la autoridad realice la determinación presuntiva de contribuciones a un contribuyente por aquellos depósitos que correspondan a traspasos entre cuentas, es obligación de éste aportar la documentación idónea para demostrar que dichos depósitos y registros contables provienen de un concepto distinto al determinado por la autoridad fiscal.

Documentos que deberá proporcionar

La misma jurisprudencia enlista diversos documentos que los contribuyentes pueden aportar, entre los que se encuentran los siguientes:

Estados de cuenta

Papel de trabajo

Copia del recibo en donde se especifique el monto y la cuenta de donde proviene el depósito

Forma de pago

Número de cheque o reporte de transferencia

Número y nombre de la cuenta bancaria abierta a su nombre de donde se visualice la salida del depósito

Origen del importe depositado.

Adicionalmente, el criterio indica que corresponde al contribuyente “ofrecer la prueba pericial contable, y con ello, se verifique el registro de cada operación, correspondencia de cantidades entre sus cuentas y que no se incrementó su patrimonio”. Este último punto pudiera resultar excesivo para ciertos contribuyentes. Esto se debe a que de ser cierto el hecho que los depósitos son traspasos entre cuentas propias, la autoridad les orilla a contratar servicios periciales que representan un costo.

Recomendaciones

Fiscalia considera que una práctica recomendable es que, tratándose de transferencias electrónicas, el contribuyente incluya, en el campo “concepto” o “descripción” del formulario bancario para la transferencia, la indicación de que se trata de un traspaso entre cuentas propias. Con lo anterior, se aporta un elemento para demostrar que, desde el momento en que se realizó la operación, se trata de dinero propio que no incrementó el patrimonio. Además, señaló que lo ideal es adoptar prácticas de registro y de trazabilidad de documentos y del dinero, de manera que se tengan mayores elementos para demostrar que los traspasos entre cuentas propias no se tratan de un incremento patrimonial, sino que es movimiento de dinero propio.

Jurisprudencia VIII-J-2aS-115

La jurisprudencia mencionada se puede consultar a continuación: Tesis: VIII-J-2aS-115 Página: 22 Época: Octava Época Fuente: R.T.F.J.A. Octava Época. Año VI. No. 53. Abril 2021 Materia: Sala: Jurisprudencia de Segunda Sección Tipo: Jurisprudencia TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS. FORMA DE ACREDITARLOS CUANDO SE REALICE LA DETERMINACIÓN PRESUNTIVA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN III DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. - De conformidad con lo establecido en los artículos 40 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, el actor en el juicio se encuentra obligado a probar los hechos de los que deriva su derecho y el demandado de sus excepciones, en ese sentido, si la parte actora impugna la determinación presuntiva efectuada por la autoridad fiscalizadora en términos del artículo 59, fracción III del Código Fiscal de la Federación, la cual se refiere a depósitos registrados en sus cuentas bancarias, aduciendo que los mismos constituyen un traspaso entre sus cuentas propias, entonces es ella quien se encuentra obligada a aportar la documentación idónea (como lo sería estados de cuenta, papel de trabajo, copia del recibo en donde se especifique el monto y la cuenta de donde proviene el depósito, forma de pago, el número de cheque o reporte de transferencia, número y nombre de la cuenta bancaria abierta a su nombre de donde se visualice la salida del depósito, origen del importe depositado, entre otras) a efecto de demostrar que dichos depósitos y registros contables provienen de un concepto distinto al determinado por la autoridad fiscal y adicionalmente ofrecer la prueba pericial contable, y con ello, se verifique el registro de cada operación, correspondencia de cantidades entre sus cuentas y que no se incrementó su patrimonio. (Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/4/2021) PRECEDENTES: VIII-P-2aS-275 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2684/16-EC1-01-5/3509/17-S2-09-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 20 de marzo de 2018, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Carlos Augusto Vidal Ramírez. (Tesis aprobada en sesión de 12 de abril de 2018) R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 22. Mayo 2018. p. 231 VIII-P-2aS-537 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 720/17-13-01-3/1348/18-S2-09-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 10 de octubre de 2019, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Carlos Augusto Vidal Ramírez. (Tesis aprobada en sesión de 10 de octubre de 2019) R.T.F.J.A. Octava Época. Año IV. No. 40. Noviembre 2019. p. 303 VIII-P-2aS-580 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 576/18-11-01-8/1139/19-S2-06-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 5 de diciembre de 2019, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretaria: Lic. Gabriela Mendoza Flores. (Tesis aprobada en sesión de 5 de diciembre de 2019) R.T.F.J.A. Octava Época. Año V. No. 42. Enero 2020. p. 463 VIII-P-2aS-636 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 674/18-27-01-5/341/19-S2-06-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión realizada a distancia el 9 de julio de 2020, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- Secretario: Lic. Galdino Orozco Parejas. (Tesis aprobada en sesión a distancia de 9 de julio de 2020) R.T.F.J.A. Octava Época. Año V. No. 45. Abril-Agosto 2020. p. 534 VIII-P-2aS-679 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 10243/16-07-03-9-OT/3887/17-S2-09-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión realizada a distancia el 26 de noviembre de 2020, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Carlos Augusto Vidal Ramírez. (Tesis aprobada en sesión a distancia de 26 de noviembre de 2020) R.T.F.J.A. Octava Época. Año V. No. 49. Diciembre 2020. p. 435 Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la sesión pública celebrada a distancia el día veintitrés de abril de dos mil veintiuno.- Firman, el Magistrado Doctor Carlos Mena Adame, Presidente de la Segunda Sección, ante la Licenciada Andrea Guadalupe Aguirre Ornelas, Secretaria Adjunta de Acuerdos de la Segunda Sección, quien da fe.