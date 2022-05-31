Los empleadores formales no cuentan con las Constancias de Situación Fiscal de todos sus trabajadores, un requisito para que puedan deducir la nómina de sus trabajadores La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Nuevo León, alertó que un 80% de las empresas del país estarán impedidas a partir de julio a deducir impuestos de todos sus gastos de nómina ante el fisco. Armando Guajardo Torres, director jurídico de la Coparmex, aseguró los empleadores formales no cuentan con las Constancias de Situación Fiscal de todos sus trabajadores, un requisito para que puedan deducir la nómina de sus trabajadores. "Puedo asegurar que más del 70 por ciento, o hasta el 80 de los empleadores formales, no tiene las Constancias de Situación Fiscal de todos sus trabajadores, un requisito para que puedan deducir la nómina de sus trabajadores" aseveró en entrevista con Reforma.

Enfrentarán complicaciones

La versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) entrará en vigor el 1 de julio, por lo que es indispensable que los trabajadores tramiten una Constancia de Situación Fiscal antes de la fecha mencionada para que sus salarios sean deducibles. "Obligan al trabajador a que obtenga su Constancia, pero es un documento de carácter personalísimo, por lo que solamente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se lo entrega a los trabajadores para que a su vez lo entreguen a su patrón. Pero si esto último no sucede, la sanción será para el empleador, que dejará de deducir la nómina de los impuestos" expuso al diario. Abel Garza Gómez, presidente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, dijo al diario que este trámite generará una crisis en las contrataciones de trabajadores. Asimismo, señaló que hay trabajadores que carecen de actualización en su domicilio fiscal y no tienen contraseña o firma electrónica para corregirlo, ya que la versión 4.0 de la factura electrónica exige estos datos actualizados. "Y persiste la dificultad para obtener citas para trámites relacionados con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), obtención de e.firma o de la Contraseña, lo que dificulta la obtención de la Constancia" dijo. La nueva forma de facturación electrónica exige que los contribuyentes cuenten con su constancia actualizada, en la que el nombre y el código postal del domicilio deberá coincidir con el que el fisco tiene registrado en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).