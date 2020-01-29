Se publicaron nuevos cambios al catálogo de productos y servicios del CFDI 3.3. Te decimos de qué se tratan. El pasado 15 de enero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo algunos cambi...

Se publicaron nuevos cambios al catálogo de productos y servicios del CFDI 3.3. Te decimos de qué se tratan. El pasado 15 de enero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo algunos cambios al Catálogo de Productos y Servicios del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 3.3. Básicamente, se añadieron tres elementos nuevos:

15101514 - Gasolina regular menor a 91 octanos.

15101515 - Gasolina premium mayor o igual a 91 octanos.

15111512 - Gas natural.

Estos nuevos elementos del CFDI entraron en vigor el 16 de enero de 2020. Además, se estableció como requisito incluir el IVA trasladado. El día de ayer, el SAT hizo nuevas modificaciones a estos mismos elementos. Ahora, el IVA trasladado es opcional.

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