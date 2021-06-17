El Instituto consideró que la reforma fiscal podría ser insuficiente para promover la reactivación de la inversión en el país. El 14 de junio, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT...

El Instituto consideró que la reforma fiscal podría ser insuficiente para promover la reactivación de la inversión en el país. El 14 de junio, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, adelantó que buscará presentar una reforma fiscal junto al Paquete Económico del 2022, en septiembre. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) consideró una buena noticia el anuncio de una reforma fiscal.

La reforma fiscal podría ser insuficiente

El IMEF también manifestó que dicha reforma podría ser insuficiente para promover la reactivación de la inversión en el país. “Vemos de manera positiva el anuncio del SAT, pero no es suficiente para promover una reactivación sólida de la inversión, necesitamos medidas más contundentes”, advirtió Ángel García-Lascurain, presidente del IMEF.

El mensaje de no aumentar impuestos es positivo

En una videoconferencia de prensa, el especialista dijo que el mensaje de no aumentar impuestos es positivo, sobre todo para la inversión y el crecimiento económico. Además, indicó que desde el IMEF ven bien la simplificación del cumplimiento de obligaciones fiscales así como el aumento de la base de contribuyentes. “Son positivas, pero las medidas no son suficientes para reactivar la inversión. Falta una revisión más a fondo de la estructura fiscal y, por supuesto, la generación de un ambiente general para promover inversión requiere de acciones concertadas en otros temas, no sólo del lado fiscal”, dijo.

Con información de El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/economia/Reforma-fiscal-podria-no-ser-suficiente-para-reactivar-la-inversion-IMEF-20210615-0048.html

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