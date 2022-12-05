El trabajador no podrá exigir que le den los días de los años anteriores porque la ley no es retroactiva, afirman especialistas El 3 de noviembre, el Senado aprobó el dictamen de una iniciativa de reforma para aumentar los días de vacaciones en México. Actualmente, la iniciativa está en proceso de revisión y aprobación final por parte de la Cámara de Diputados. De acuerdo con Ramón Miranda Lagunas, presidente de la Comisión de Finanzas y Sistema Financiero del Colegio de Contadores Públicos de México, en caso de que la reforma se apruebe, las vacaciones en 2023 quedaría de la siguiente manera:

Al cumplir el primer año, los trabajadores tienen derecho a seis días de vacaciones, pero con la reforma tendrían 12 días.

El segundo año se aumentarían dos días a las vacaciones, para tener 14, el tercer año dos días para tener 16, y así irían aumentando gradualmente.

Y del sexto año en adelante se incrementarían dos días a las vacaciones cada 5 años.

En este contexto, algunos trabajadores deben tener la siguiente duda: ¿Cuántos días tendría con el aumento de vacaciones si tengo más de un año en la empresa? En entrevista con El Contribuyente, el contador dijo que si la iniciativa de reforma se aprueba y entra en vigor, en el momento en el que el trabajador cumpla su aniversario laboral en la empresa, se le aplicarían los días de vacaciones que le corresponden conforme a su antigüedad. El especialista explicó que si a un trabajador le aplicaron la ley actual y le dieron seis días de vacaciones después del primer año y al segundo año le dieron ocho días, si aprueban y entra en vigor la nueva reforma, al tercer año en lugar de 10 días le corresponderían 16 días. Pero Miranda Lagunas aclaró que el trabajador no podrá exigir que le den los seis días que le faltaron del primer año y los seis del segundo año, porque la ley no es retroactiva.