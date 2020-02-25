Las autoridades alertaron sobre la posibilidad de que los contribuyentes sean hackeados al intentar habilitar su buzón tributario. Este año entrará en vigor una modificación al artículo 17-K del Código Fiscal de la Federación. Con la modificación se obligaría a todos los contribuyentes a habilitar su buzón tributario. Además deberán mantener actualizados los medios de contacto. También entrará en vigor una reforma al artículo 86-D del CFF. Con esto, la multa por no tener actualizados los datos del buzón tributario serán de 3 mil 80 a 9 mil 250 pesos. Aquí puedes leer más sobre cómo habilitarlo para evitar multas. Antes de que materialice la multa, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe enviar un aviso a los contribuyentes. El problema es que, de acuerdo con Roberto Colín, integrante de la comisión fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), este aviso podría ser falso. En realidad, se trataría de un intento de hackeo. Estos avisos del SAT se hacen a través de correos electrónicos. En algunos casos, los cibercriminales envían correos apócrifos con archivos adjuntos que pueden usar para robar la información del contribuyente. La mejor forma de evitar esto es asegurándose de que el remitente sea válido antes de abrirlo. Para esto, se puede utilizar el buscador de correos apócrifos del SAT, que es una lista con remitentes identificados como correos apócrifos. Actualmente hay más de 3 mil 200 identificados. Además, los avisos del SAT no contienen ligas ni archivos. Esta es otra forma de determinar que el correo es falso. Puedes consultar una guía detallada para aprender a detectar correos falsos del SAT en la siguiente liga. Con información de Reforma.

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