Equipo Editorial

Lunes, 21 de abril de 2025
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Brenda Pérez

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Contador Público Certificado en Tributación, abogado, maestro en Impuestos y doctorante en Ciencias de lo Fiscal.

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Lic. en Contaduría y Derecho por la UNAM

Profesional con doble licenciatura en Contaduría y Derecho (UNAM) y especialidad en Justicia Adminis...

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Mtro., L.D. C.P.C. E.F. y P.C.FI.

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Contador Público y Maestro en Impuestos

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