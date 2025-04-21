Brenda Pérez
Editora
En el mundo de los impuestos, la información que llega tarde no es información, es una multa. Mi met...Ver artículos →
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Redacción
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Contador Público Certificado en Tributación, abogado, maestro en Impuestos y doctorante en Ciencias de lo Fiscal.
Es especialista en Derecho Fiscal, Amparo Fiscal y defensa ante autoridades tributarias, con amplia...Ver artículos →
Lic. en Contaduría y Derecho por la UNAM
Profesional con doble licenciatura en Contaduría y Derecho (UNAM) y especialidad en Justicia Adminis...Ver artículos →
Equipo Editorial
Equipo editorial de El Contribuyente, especializado en noticias fiscales, contables y financieras de...Ver artículos →
Mtro., L.D. C.P.C. E.F. y P.C.FI.
Integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. Socio de...Ver artículos →
Contador Público y Maestro en Impuestos
Wilfredo Fabián García es un destacado contador público y especialista mexicano en derecho tributari...Ver artículos →