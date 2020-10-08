Te decimos como saber si estás utilizando un facturador electrónico autorizado. El proveedor de Certificación de Comprobantes Fiscales Digitales, también conocido como Proveedor Autorizado de Certificación (PAC), es indispensable para mantener la seguridad en las operaciones comerciales de toda empresa, es por eso que te ayudaremos a saber si el facturador que utilizas es el correcto. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el PAC es aquella persona moral acreditada y con capacidad tecnológica y de infraestructura para prestar el servicio de certificación de facturas. Se puede decir que además del facturador electrónico gratuito que provee el SAT*,* los PAC también están autorizados para emitir CFDI’s de los contribuyentes que los contratan, así como de asignarle a cada factura un número de folio y un sello digital. Estos facturadores electrónicos se encargan de enviar al SAT una copia de cada CFDI que validen sus clientes, así como realizar validaciones de los archivos XML. Entre los proveedores que ya no están autorizados para timbrar facturas están los que tienen permisos revocados, con autorización no renovada, que han desistido de su autorización o que están en proceso de liquidación.​

Cómo saber si mi facturador electrónico está autorizado

Para conocer de una manera rápida y sencilla si tu facturador electrónico esta autorizado, debes entrar a la sección de Trámites y servicios de la página SAT, en donde podrás ver la lista completa y actualizada de todos los proveedores de certificación autorizados de forma oficial. Al dar clic a cada PAC registrado en la lista oficial del SAT, podrás ver toda la información fiscal de cada empresa a autorizada, entre ella, la razón social, su RFC, su dirección fiscal, sitio oficial, incluso la fecha y hora en que fue publicada su ficha en la página del SAT.

Tips para identificar a un facturador autorizado

Verifica que está autorizado. Si tienes duda llama a MarcaSAT: 627 22 728 desde la Ciudad de México o 55 627 22 728 del resto del país. Busca el logotipo oficial y valida que el nombre comercial de la empresa y su razón social correspondan a los publicados. Firma contrato de prestación de servicios con el proveedor. Exige niveles de servicio y que éstos queden estipulados en el contrato. En caso de incumplimiento presenta tu queja o denuncia en contra del Proveedor a través de la opción de Mi portal.

¿Qué obligaciones tienen los PAC?

De acuerdo con el SAT, las obligaciones de proveedores de certificación de factura son:

Validar los requisitos de la factura. Asignar folio fiscal. Incorporar el sello digital del SAT.

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