La UMA subirá 3.69% a partir del 1 de febrero de 2026. Descubre los nuevos valores diarios, mensuales y anuales y cómo afecta tus obligaciones fiscales. Cada año, una pequeña cifra afecta miles de ...

La UMA subirá 3.69% a partir del 1 de febrero de 2026. Descubre los nuevos valores diarios, mensuales y anuales y cómo afecta tus obligaciones fiscales. Cada año, una pequeña cifra afecta miles de trámites administrativos, fiscales y laborales en México. Se trata de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), un indicador que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía actualiza anualmente para mantener alineados los valores de referencia con la inflación. Si quieres conocer los valores históricos de la UMA, puedes consultarlos en línea. A partir del 1 de febrero de 2026, entra en vigor una nueva actualización de la UMA que, aunque parezca un cambio administrativo menor, tiene implicaciones directas en cómo se calculan multas, sanciones, cuotas, aportaciones y diversos límites establecidos por la ley.

Qué es la UMA y por qué se actualiza

La UMA funciona como una unidad de cuenta en pesos. Las leyes federales y estatales la utilizan como referencia para fijar montos de obligaciones, límites y parámetros en temas fiscales, laborales, de seguridad social y administrativos. La actualización anual de la UMA tiene su fundamento en la Constitución Política. Fue resultado de una reforma que buscaba desvincular el salario mínimo de múltiples obligaciones legales y administrativas. De esta manera, mientras el salario mínimo sigue su propia dinámica, la UMA se ajusta de forma independiente basándose en la inflación. El ajuste se calcula mediante una fórmula simple pero precisa: el valor de la UMA del año anterior se multiplica por el porcentaje de variación anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Cómo se calcula la nueva UMA

Para la actualización que comienza en febrero de 2026, se utilizó la variación del INPC de diciembre de 2025, que fue de 3.69%. Este porcentaje refleja exactamente la inflación anual observada en ese mes. Esta variación se aplicó a los valores vigentes de la UMA durante 2025 para obtener los nuevos valores que regirán a partir de febrero. El resultado es una traslación exacta del incremento inflacionario, sin ajustes discrecionales adicionales.

Los nuevos valores de la UMA

A continuación, se muestran los valores de la UMA en sus tres modalidades: diaria, mensual y anual. La tabla permite comparar directamente lo que estaba vigente hasta enero de 2026 con lo que rige a partir de febrero.

Concepto Hasta enero 2026 A partir de febrero 2026 Incremento UMA diaria $113.14 $117.31 +$4.17 (3.69%) UMA mensual $3,439.46 $3,566.22 +$126.76 (3.69%) UMA anual $41,273.52 $42,794.64 +$1,521.12 (3.69%)

Como se observa, el incremento es proporcional en todas las modalidades, aplicando de manera uniforme el 3.69% de variación inflacionaria.

Dónde impacta esta actualización

La UMA es un número que aparece en docenas de leyes y procedimientos administrativos. Cuando se actualiza, los efectos se sienten en múltiples áreas: En materia de sanciones administrativas, las multas que las autoridades pueden imponer se ajustan según el nuevo valor de la UMA. Lo mismo ocurre con cuotas, aportaciones, topes y límites previstos en distintas leyes que hacen referencia a la UMA. El cambio también afecta disposiciones en ámbito fiscal, laboral, de seguridad social y otros temas administrativos. Tanto autoridades federales como estatales y municipales utilizan la UMA para calcular obligaciones y determinar parámetros. Por eso, aunque la cifra pueda parecer técnica y distante, una actualización de la UMA puede modificar el monto que una persona u empresa debe pagar en contribuciones, cuotas o sanciones.

Una aclaración importante sobre fechas

Es relevante recordar que el cambio entra en vigor el 1 de febrero de 2026. Durante enero de ese año, continúan aplicándose los valores anteriores. Esto es importante para cualquier trámite, pago o cálculo que deba realizarse antes de que termine enero. Quienes necesiten consultar información detallada sobre la UMA y otros indicadores fiscales pueden acceder a herramientas especializadas que proporcionan estos datos de manera actualizada y clasificada por concepto.