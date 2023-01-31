La autoridad fiscal dio a conocer su “Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación” para el presente año El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer su “Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación 2023”, donde informa los rubros en que se enfocará para llevar a cabo sus acciones de fiscalización en el presente año. De acuerdo con el documento, la autoridad fiscal se enfocará en revisar operaciones de los contribuyentes cautivos y revisará 16 sectores económicos, entre ellos el energético, automotriz y telecomunicaciones. Entre las acciones de fiscalización que el fisco mexicano realizará están el combate a esquemas de evasión que involucren a empresas “factureras”,la revisión de esquemas de evasión de empresas que involucren “nomineras”, el incremento en operativos carreteros y almacenes para combatir el contrabando. El Contribuyente También se incluye el análisis y programación de partidas atípicas de ingresos y gastos, el fortalecimiento a revisiones de operaciones de comercio exterior, principalmente en importaciones temporales y verificación de origen; así como la publicación de tasas efectivas de los ejercicios 2020 y 2021. El SAT revisará además una serie de conceptos y conductas, entre ellos la aplicación indebida de saldos a favor, acreditamiento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y regímenes fiscales preferentes. De acuerdo con el Plan Maestro, también pondrá lupa a la simulación de prestación de servicios especializados, al uso indebido de tratados, los derechos mineros, las subvaluaciones de comercio exterior, las reestructuras corporativas y los efectos fiscales en escisiones y fusiones, entre otros.