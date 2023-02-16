Entre los consejos que dieron los contadores están la corrección de los CFDI de nómina y prever la cancelación de facturas La fecha límite para presentar la declaración anual del ejercicio fiscal 2...

Entre los consejos que dieron los contadores están la corrección de los CFDI de nómina y prever la cancelación de facturas La fecha límite para presentar la declaración anual del ejercicio fiscal 2022 de personas morales es el 31 de marzo y la de personas físicas es el 30 de abril. En este contexto, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) recientemente compartió las siguientes recomendaciones:

Prepara tus papeles de trabajo

Genera de manera anticipada los papeles de trabajo relativos a la deducción de inversiones, la conciliación del resultado fiscal con el contable, el ajuste anual por inflación, la determinación de la renta gravable de la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU), entre otros.

Prevé las cancelaciones de los CFDI

En caso de que sea necesario cancelar Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), considera que las facilidades administrativas prevén que dichas cancelaciones se deben efectuar a más tardar en el mes en el que se deba presentar la declaración anual del Impuesto sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio fiscal en el que se expidió el comprobante.

Corrige los CFDI de nómina

Si durante el ejercicio fiscal 2022 emitiste CFDI de nómina con errores u omisiones en su llenado o en su versión, por única ocasión podrás corregirlos. Esto, siempre y cuando el nuevo comprobante que se elabore se emita a más tardar el 28 de febrero de 2023 y se cancelen los comprobantes que sustituyen.

Revisa los requisitos de las deducciones

Verifica que al 31 de diciembre de 2022 se cumplieron todos los requisitos de las deducciones autorizadas. En el caso de los CFDI correspondientes, debes obtenerlos a más tardar en la fecha en que se deba presentar la declaración anual.