La Secretaría de Hacienda publicó las tarifas del Impuesto sobre la Renta (ISR) para las personas físicas en el ejercicio 2024 El 29 de diciembre de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (...

La Secretaría de Hacienda publicó las tarifas del Impuesto sobre la Renta (ISR) para las personas físicas en el ejercicio 2024 El 29 de diciembre de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó el Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2024. El documento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y contiene una tabla con las tarifas del Impuesto sobre la Renta (ISR) para las personas físicas en el ejercicio 2024 en las diferentes periodicidades: mensual, quincenal, decenal, semanal, etcétera.

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De acuerdo con las disposiciones del artículo 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), las tarifas aplicables al cálculo del ISR para personas físicas se mantendrán sin cambios para el año 2024. Esta decisión se debe a que el aumento inflacionario no ha superado el 10% desde la última actualización de las tarifas, realizada el año pasado. A diferencia de las personas morales, que están sujetas a una tasa impositiva fija independientemente de sus ingresos, las personas físicas en México se rigen por un sistema de tarifas progresivas basadas en sus ingresos. La estabilidad de estas tarifas para el próximo año proporciona una continuidad y previsibilidad en la planificación fiscal para los contribuyentes individuales.

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Puedes ver el documento que publicó el DOF aquí / Fecha de publicación: 29 de diciembre de 2023.