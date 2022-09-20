Los contribuyentes desconocen que, ante el atractivo de solicitar la reducción de multas, el SAT tiene la obligación de hacer públicos dichos beneficios

Los contribuyentes desconocen que, ante el atractivo de solicitar la reducción de multas, el SAT tiene la obligación de hacer públicos dichos beneficios

El Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León alertó a los contribuyentes que se beneficiaron con la reducción de multas fiscales, de las dificultades que podrían tener con sus clientes al aparecer en la lista negra, pues en caso de ser sancionados no podrán facturar y esto afectará sus ingresos*.*

Como reportamos, recientemente Abel Garza Gómez, presidente del Instituto, detalló que el comunicado 041/2022 que emitió el SAT el pasado 31 de agosto para refrendar la facilidad administrativa para reducción de multas de hasta un 100 por ciento, omitió informar que en esas “listas negras”, en las que el fisco ubica a contribuyentes sospechosos o descubiertos por simular operaciones, hay un apartado llamado “Reducción de Multas”.

En entrevista con El Economista, el ICPNL destacó que los contribuyentes desconocen que, ante el atractivo de solicitar la reducción de multas, el SAT tiene la obligación de hacer públicos dichos beneficios a través de las 'listas negras', que aparecen en la página de datos abiertos del SAT, con el rubro reducción de multas.

Principales inconvenientes

De acuerdo con el Instituto, el primer inconveniente es que la autoridad tiene una facultad discrecional de otorgar o no la reducción de multas, y la respuesta podría ser desfavorable al contribuyente, si éste no cumple con los requisitos establecidos en la ley, entre ellos: que la multa se encuentre firme (que no es susceptible a ningún recurso legal), el desistirse de cualquier impugnación, y el no haber sido publicado en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

O bien, que si se acreditó la improcedencia de la multa, pero está en proceso dicha solicitud y tendría inconvenientes si el resultado final no es positivo. Así lo reportó El Economista.

El beneficio de una reducción de multas podría ser por importes inclusive menores a 100 pesos, sin embargo, si el contribuyente hubiese tenido conocimiento previo de las consecuencias que esto implica, probablemente no hubieran solicitado la reducción respectiva, advirtió.

“Ante tal situación, el ICPNL considera importante alertar a los contribuyentes que se hubieran beneficiado con la reducción de multas, de los trastornos que podrían tener con sus clientes al aparecer incluidos en estas 'listas negras' del SAT”, dijo en entrevista con el diario.