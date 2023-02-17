Los adultos mayores y las personas con discapacidad, entre otros, pueden acudir a las oficinas de la autoridad y serán atendidos sin cita Desde enero de 2023, el Servicio de Administración Tributar...

Los adultos mayores y las personas con discapacidad, entre otros, pueden acudir a las oficinas de la autoridad y serán atendidos sin cita Desde enero de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) empezó a publicar la disponibilidad de citas a escala nacional, la cual continúa dándose a conocer de forma semanal. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), en dichas publicaciones se pueden apreciar los tiempos que tardan en el SAT para otorgar una cita, y los porcentajes de oficinas que atienden en esos lapsos de tiempo. Por ejemplo, los datos indican que entre 76 y 80% de las diferentes Administraciones Desconcentradas de Servicios a los Contribuyentes (ADSC) y Módulos de Servicios Tributarios (MST), tardan de 1 a 10 días hábiles para otorgar citas. La presidenta del IMCP, Laura Grajeda Trejo, dijo que la autoridad fiscal hace lo anterior para subsanar el rezago en las citas presenciales. Además, posibilita a los contribuyentes cumplir voluntariamente y en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales. El Contribuyente

Algunas personas no requieren citas del SAT

En la conferencia de prensa de febrero del IMCP, Grajeda Trejo también indicó que las personas de la tercera edad, las personas con discapacidad, y las mujeres embarazadas o con menores lactantes no requieren cita para la atención de sus trámites. Además, recordó que únicamente las inscripciones al RFC y la generación de firma electrónica requieren cita presencial. Si los contribuyentes ya cuentan con ellos, pueden realizar cualquier otro trámite desde el portal del SAT, Oficina Virtual o mediante SAT ID.