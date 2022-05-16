El saldo de los créditos fiscales por un billón 521 mil millones de pesos fue, en parte, por la reactivación de créditos. Los adeudos fiscales por parte de los contribuyentes alcanzaron un billón 521 mil millones de pesos al 31 de marzo de este año, cifra récord para el primer trimestre de 2022, de acuerdo con el informe Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda. Del total de adeudos al fisco, 966 mil 216 millones de pesos (63.5%), no se pueden cobrar, debido a que se encuentran controvertidos, por lo que únicamente 555 mil millones de pesos pueden ser sujetos de cobro actualmente por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sobre esta cifra, el SAT estima que solamente 75%, es decir, 415 mil millones de pesos, es considerado como factible de cobro, mientras que el 25% restante (124 mil 534 mdp) lo considera de baja probabilidad de cobro, de acuerdo con Excélsior. En cuanto a los adeudos fiscales controvertidos, la autoridad fiscal anunció que es el valor más alto en términos nominales que se tenga registro de adeudos de este rubro, lo que a su vez significa que el 63.5% del total de los adeudos han sido impugnado por los contribuyentes, también la proporción más alta que se tenga registro. Con esto, únicamente 555 mil millones de pesos pueden ser sujetos de cobro actualmente por el fisco, que además reportó un millón 675 mil 134 créditos fiscales al cierre de marzo.

¿Qué son los créditos fiscales?

Los créditos fiscales son los adeudos controlados por la administración tributaria, que pueden ser no controvertidos cuando éstos han sido aceptados por el contribuyente, o controvertidos cuando el contribuyente promueve medios de defensa, por lo cual no pueden ser objetos de cobro. Además, el Informe Tributario y de Gestión de enero-marzo detalla que el saldo de los créditos fiscales por un billón 521 mil millones de pesos, fue resultado de la reactivación de créditos por 417 mil 937 millones de pesos de diciembre de 2020 a marzo de 2022 “que habían sido cancelados irregularmente durante administraciones pasadas”. El organismo que dirige Raquel Buenrostro también destacó que el incremento al monto de la cartera observado en el trimestre enero-marzo de este año obedece al aumento en 113 mil 50 millones de pesos por concepto de altas de créditos y 146 millones de pesos por reactivaciones de créditos, montos que fueron compensados por 27 mil 293 millones de pesos derivado de los créditos dados de baja en 2022.