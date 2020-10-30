Existen dos opciones para cancelar un crédito del Infonavit: vender la casa u optar por darla en pago. Los créditos de Infonavit normalmente se cancelan una vez que has terminado de pagar tu deuda....

Existen dos opciones para cancelar un crédito del Infonavit: vender la casa u optar por darla en pago. Los créditos de Infonavit normalmente se cancelan una vez que has terminado de pagar tu deuda. ¿Te has preguntado qué pasa si ya no puedes pagarlo? Existen dos alternativas para saldar esta obligación, la primera es vender la vivienda antes de que termines de pagar el crédito, y la segunda es solicitar ante el organismo una dación en pago (la acción de entregar un bien a cambio de saldar una deuda pendiente). En caso de optar por vender la vivienda antes de terminar de pagar el crédito, se deberá utilizar el dinero de la venta para la liquidación del mismo, además de que podrás obtener una cierta cantidad de ganancia, conforme a lo sugerido dentro del portal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Cómo es la dación en pago

La dación o adjudicación de pago al Infonavit consiste en entregar el inmueble a la institución. También se le conoce como pago en especie; de esta manera se logra pagar el crédito hipotecario y por consiguiente se salda la deuda con el instituto. En este sentido, el Infonavit toma a cuenta la propiedad para sustituirla por los pagos faltantes, y de esta manera el derechohabiente puede rescindir la obligación que adquirió al momento de firmar el contrato por el crédito hipotecario. Es importante tomar en cuenta que con este proceso el derechohabiente renuncia por completo a los derechos y obligaciones sobre la pertenencia del inmueble, así como a todas las inversiones que pudiera haber hecho en ésta, como remodelaciones, ampliaciones y accesorios agregados a la misma.

Consecuencias de la dación de pago al Infonavit

El derechohabiente debe tener presente lo siguiente al tomar la alternativa de la dación en pago al Infonavit:

Una vez efectuada la dación en pago no se puede recuperar el saldo que se tenía previamente en la subcuenta de vivienda

Se perderán todos los pagos realizados al crédito, así como las aportaciones patronales

El Infonavit no tomará en cuenta las remodelaciones, o gastos de mantenimiento.

Asimismo no considerará los gastos hechos en servicios (gas, luz, teléfono, agua etc.)

Sin mencionar el dinero y tiempo que perderás al realizar este trámite.

Una vez solicitanda la dación de pago, ya no podrás volver a requerir un crédito con infonavit, al menos que este diga lo contrario.

¿Cómo realizo el trámite de dación en pago al Infonavit?

Si no encontraste otra alternativa y la dación es tu única opción para no caer en un problema de morosidad con consecuencias legales, así como una mala calificación en el buró de crédito, esta es la documentación que necesitas entregar para iniciar el trámite:

Presentar la solicitud de dación expresando la causa de esta

Escrituras de la propiedad

Certificado de gravamen

Acta de nacimiento

Acta de matrimonio en caso de que el crédito sea conyugal

Identificación oficial

Últimos recibos del predial, luz, agua, gas, y teléfono pagados

Recibos de pago de mantenimiento

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