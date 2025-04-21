La Unidad de Inversión (UDI) es una unidad de cuenta de valor real constante, establecida en abril de 1995 para proteger el valor de las inversiones contra la inflación.

Usos de la UDI

Créditos hipotecarios: Muchos créditos de vivienda están denominados en UDIs para mantener su valor real.

Muchos créditos de vivienda están denominados en UDIs para mantener su valor real. Instrumentos de deuda: UDIBONOS y otros valores gubernamentales se emiten en UDIs.

UDIBONOS y otros valores gubernamentales se emiten en UDIs. Actualización fiscal: Algunas obligaciones fiscales se actualizan con el valor de la UDI.

Algunas obligaciones fiscales se actualizan con el valor de la UDI. Contratos: Se usa para actualizar obligaciones contractuales de largo plazo.

Cálculo del valor de la UDI

El Banco de México calcula y publica el valor de la UDI con base en la variación del INPC. El valor se publica a más tardar el día 10 de cada mes para los días 11 al 25 del mismo mes, y el día 25 para los días 26 al 10 del mes siguiente.

Conversión