El servicio de las salas de internet del SAT, conocidas como “Mi Espacio”, se da sin necesidad de una cita. La semana pasada, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la ampliación de...

El servicio de las salas de internet del SAT, conocidas como “Mi Espacio”, se da sin necesidad de una cita. La semana pasada, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la ampliación de sus horarios de atención. Esto debido a la alta demanda de citas. Sin embargo, los contribuyentes pueden acudir sin cita a las oficinas del SAT para realizar algunos trámites. Esto se debe a que las oficinas de la autoridad fiscal cuentan con salas de internet llamadas “Mi Espacio”, que forman parte de sus áreas de atención al contribuyente.

Servicio del SAT sin necesidad de una cita

De acuerdo con el SAT, los siguientes servicio se dan sin necesidad de una cita:

Obtención de contraseña.

Entrega de constancias de RFC o Cédulas de Identificación Fiscal (CIF).

Ingreso a las salas de internet conocidas como “Mi Espacio”.

Trámites que se pueden realizar en “Mi espacio”

Los trámites que se pueden realizar en las salas de internet “Mi Espacio” aumentaron recientemente, y son los siguientes:

Actualizaciones y servicios al RFC.

Regularización de obligaciones.

Cambio de domicilio.

Declaración anual.

Declaraciones provisionales.

Inscripción de personas físicas mayores de edad.

Facturas.

Activación de Buzón Tributario.

Ingresar solicitud de aclaraciones, servicios o solicitudes.

Renovación de e.firma que esté por vencer.

Obtención de Certificados de Sellos Digitales (CSD).

Requisitos para realizar trámites en “Mi Espacio”

Entra a una oficina del SAT.

Tener e.firma y/o contraseña del RFC.

Acudir con cubrebocas, mantener la sana distancia y seguir las medidas sanitarias establecidas en las oficinas del SAT.

Horarios de atención del SAT

Lunes a jueves de 9:00 a 16:00 horas.

Viernes de 9:00 a 15:00 horas.

Es importante recordar que algunos trámites, como la renovación de e.firma y de contraseña, se pueden hacer en línea. Los contribuyentes pueden revisar la información relativa al servicio que buscan en el portal del SAT.

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