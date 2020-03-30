El SAT había dicho que la reactivación de los sellos tardaría un día. Según los contribuyentes, está tomando más tiempo. Para 2020, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) había dicho que la reactivación de los sellos digitales se daría en un día. Pero según varios contribuyentes, el SAT está tardando mucho más en hacerlo. Así, los negocios no pueden facturar. De acuerdo con Julia Castillo, socia del despacho fiscal SKATT, hay más de 30 causales para cancelar el certificado de sello digital. El problema es que al hacerlo, el SAT suele ser impreciso en cuanto a la decisión. Así, un proceso de aclaración que debería tardar tres días puede alargarse semanas o meses. Cuando hay una irregularidad, el SAT envía un oficio al contribuyente. El problema es que el oficio no dice en qué operación está la falta. Entonces, el contribuyente debe buscar cada CFDI para encontrarla. Una vez encontrado el problema, se puede iniciar el proceso de aclaración. Mientras no se haga, el CFDI permanece cancelado. Como los contribuyentes no tienen la información necesaria para encontrar la diferencia, la aclaración toma más tiempo. Otro problema es que, normalmente, el SAT cancela un CFDI y luego permite la declaración. En varios casos, se trata de pequeños errores. Así, el contribuyente ni puede facturar y debe pasar semanas buscando un pequeño error en su contabilidad. Con información de Reforma.
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